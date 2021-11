Time (США): что задумал Владимир Путин на Украине?

Колумнист журнала Time обеспокоен передвижением российских войск. Он не исключает, что Зеленский может пойти войной на Донбасс. Но автор статьи убеждает читателей, что Западу нельзя расслабляться, пока «российские солдаты не отступят». При этом его не волнует, что они и так находятся на территории своей страны.

За последние недели Россия перебросила к границе с Украиной более 100 000 солдат. Опасаясь нападения, украинское правительство обратилось за помощью к Европе и США. Представитель Кремля утверждает, что Россия никому не угрожает, но ее вторжение в Крым в 2014 году и непрекращающаяся материальная поддержка повстанцев-сепаратистов в Донбассе (при полном отрицании обоих фактов) заставили европейских и американских чиновников насторожиться.

Глава ЕС Урсула фон дер Ляйен утверждает, что ЕС и США "полностью поддерживают территориальную целостность Украины". Стороны во всеуслышание обсуждают ответные меры, если Россия пересечет границу, - в основном санкции. Госсекретарь США Энтони Блинкен назвал российское вторжение России "серьезной ошибкой", сообщается также, что в поддержку Киева США отправили Украине около 80 тонн боеприпасов.

Что же задумал Владимир Путин? За последние годы президент России полностью перешел на антизападную риторику и действия в стиле холодной войны, - отчасти чтобы укрепить свой падающий рейтинг. Октябрьский опрос московского "Левада-центра"* показал, что доверие россиян к Путину упало до 53% - это самый низкий уровень с 2012 года. История учит: если что, всегда можно затеять драку с Украиной.

Сам Путин утверждает, что российские войска лишь отвечают на провокации Запада в Черном море, где НАТО недавно провела необъявленные военные учения. И недоумевает, почему Россия должна игнорировать враждебное присутствие американских и европейских военных кораблей и истребителей так близко от своего побережья? Не исключено и то, что Путин таким образом предостерегает президента Украины Владимира Зеленского от попыток повысить собственный падающий рейтинг военной агрессией против повстанцев Донбасса в ближайшие месяцы.

Однако, несмотря на все это, российское вторжение на Украину остается маловероятным. Семь лет назад, когда Путин в ответ на политические волнения в Киеве, приведшие к бегству пророссийского президента, захватил Крым, его войска вошли в единственную часть Украины, где большинство граждан составляют этнические русские. Это гарантировало в основном дружеский прием. В то же время на стороне Кремля был элемент неожиданности. Последующая российская поддержка украинских сепаратистов Донбасса тоже развернулась в основном на дружественной территории. Однако своей агрессией Путин навеки отравил отношение к Москве десятков миллионов украинцев.

Вот почему новое наступление на территорию Украины обойдется России чрезвычайно дорого. Украине не одолеть Россию на земле, и НАТО не будет вести боевых действий, но тяжелые потери России и финансовые затраты на удержание враждебной территории слишком велики с политической точки зрения, - да и президент России уже не столь популярен, как прежде. Другой опрос "Левада-центра"* показал, что, хотя россияне и склонны в проблемах на Украине винить Запад, они не считают, что "полномасштабная война" с Украиной как-то укрепит внутреннее положение Путина. Все это говорит о том, что Украина не в том положении, чтобы игнорировать внезапное расширение российского военного присутствия вдоль ее границы, а официальные лица США и Европы хорошо знают, что недостаточно решительное заявление об их поддержке [Украины] грозит повысить вероятность враждебных действий России. Риск войны остается низким, но никто не расслабится до тех пор, пока российские солдаты не отступят.

____________________________________________

* включён в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции "иностранного агента" - Прим. ИноСМИ

Иан Бреммер - колумнист журнала "Тайм" по вопросам международных отношений. Президент консалтинговой компании по вопросам политических рисков Eurasia Group и компании GZERO Media. Преподает прикладную геополитику в Школе международных и общественных отношений Колумбийского университета. Его последняя книга называется "Мы против них: провал глобализма" (Us vs. Them: The Failure of Globalism).

Иэн Бреммер (Ian Bremmer)