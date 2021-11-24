"Объект 167Т": каким был первый в мире танк с газотурбинным двигателем

В 50-60-е годы в ведущих в военном отношении державах активно занимались созданием газотурбинных двигателей для бронетанковой техники. Работы в этом направлении велись и в Нижнем Тагиле, в конструкторском бюро знаменитого Уралвагонзавода.

Здесь в 1964 году появилась модификация изготовленного тремя годами раньше опытного среднего "Объекта 167". В этом варианте, с буквой "Т", вместо 700-сильного дизельного В-26 был установлен ГТД-3Т Омского моторостроительного конструкторского бюро ОКБ-29 такой же мощности. Этот двигатель являлся версией силового агрегата для вертолетов.

Его масса - всего 350 кг, длина - 1700 мм, ширина - 640 мм, высота -770 мм. Температура выхлопных газов - 857 градусов. Гарантийный срок работы - 100 часов.

Поскольку вес танка составлял 36700 кг, то удельная мощность - 19,07 л.с. на одну тонну. Максимальная скорость - 64 км/ч. При этом двигатель обладал "хорошим аппетитом": запас хода не превышал 211 км, в то время как у обычного 167-го он достигал 450-500 км.

В качестве вооружения была применена опробованная на Т-62 115-мм пушка У5-ТС "Молот" с боекомплектом 40 выстрелов, с которой был спарен 7,62-мм пулемет СГМТ с запасом в 2500 патронов. Прицел - телескопический ТШ-2, а ночной - ТПН -1, стабилизатор вооружения - "Метеор".

Бронирование: лоб корпуса - 100 мм, башни - 190 мм. Экипаж - 4 человека.

"Объект 167Т" считается первым в мире танком с газотурбинным двигателем. Его испытания проходили до 1965 года, однако решение о запуске в серийное производство принято не было.

В создании этой машины принимал активное участие талантливый конструктор - Эрий Борисович Вавилонский, ушедший из жизни в возрасте 88 лет 21 ноября 2021 года.

В настоящее время единственный экземпляр уникального танка демонстрируется в Музее бронетанковой техники УВЗ.

Алексей Моисеев