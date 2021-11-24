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WarSpot

В США разработали дрон-«пончик»

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Источник изображения: warspot.ru

Американская компания Cleo Robotics начала продажи дрона-«пончика». Вчера, 22 ноября, портал dronedj.com сообщил о том, что Dronut X1 доступен для всех желающих, готовых выложить за него $9800.

Ключевая особенность пончикообразного дрона — спрятанные внутри корпуса соосные винты. Благодаря такой конструкции устройство может без проблем перемещаться в ограниченном пространстве, не боясь столкновений. Соосные винты и их расположение позволяют аппарату вплотную приближаться к стенам и потолку, что является проблемой для большинства мультикоптеров.

Презентация Dronut X1

Dronut впервые был представлен в 2020 году. Тогда разработчики указывали, что видят в качестве потенциальных покупателей военных, спасателей и правоохранительные органы. Единственной проблемой, которую тогда оставалось решить разработчикам, — высокий уровень шума.

Коммерческая версия устройства получила название Dronut X1 и поставляется с запасным аккумулятором, обеспечивающем 12 минут полёта. Управление осуществляется по Wi-Fi с мобильного телефона, подключенного к специальному джойстику. Дрон оснащён камерой с разрешением 4К, трёхмерным лидаром и широкоугольным объективом.

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Проекты
2020-й год
Робот
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