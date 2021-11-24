«Адмирал Нахимов» вернется в строй. Почему его боятся в США

Каким будет самый мощный корабль российского флота

В 2023 году на боевую службу должен вернуться тяжелый атомный ракетный крейсер «Адмирал Нахимов». Эту будет один из кораблей, который вооружат гиперзвуковыми ракетами «Циркон». Каким будет крейсер после модернизации - в авторской колонке Алексея Стейнерта специально для «Газеты.Ru».

Минувшим летом гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов назвал крейсер «самым могущественным» кораблем военно-морского флота России». «Если говорить с точки зрения размера и соотношения традиций и инноваций, то это находящийся сейчас в ремонте «Адмирал Нахимов». Это крупнейший крейсер, который будет обладать наибольшим могуществом среди всех кораблей ВМФ России», - заявил глава ОСК.

«Адмирал Нахимов» относится к серии проекта 1144 «Орлан». Он способен действовать в любой точке Мирового океана и нести огромный запас ракет, поражающих воздушные, наземные и подводные цели. Размеры крейсера, введенного в строй в 1988 году: длина - 250 метров, ширина - 29 метров, а по высоте он сопоставим с домом в 20 этажей, шесть из которых скрываются под водой. Сейчас «Нахимов» находится на ремонте и модернизации.

О том, как корабли проекта 1144 устроены изнутри, можно судить по рассказу Геннадия Старшинова - главного строителя крейсера «Петр Великий», «младшего брата» «Адмирала Нахимова». «Внутри более полутора тысяч помещений различного назначения, что по количеству и площади больше, чем в знаменитом дворце [Эрмитаже]. Три лифта - два грузовых и один пассажирский. Они пронизывают шесть этажей надстройки . Автономность корабля определяется и наличием на его борту двухъярусной амбулатории с большим штатом медицинского персонала, есть своя телевизионная студия и типография», - рассказывал Старшинов газете «Известия».

Каждый из кораблей проекта 1144 несет на борту три вертолета Ка-27 и имеет ракетное вооружение: 20 вертикальных подпалубных пусковых установок ударных крылатых ракет комплекса «Гранит», которые на Западе называют «убийцами авианосцев», 96 ракет зенитно-ракетного комплекса ПВО корабля дальней зоны поражения «Форт» (аналог сухопутного С-300) и 128 ракет комплекса ЗУР «Кинжал» (наземный «Тор»).

Кроме того, крейсер может похвастаться артиллерийским вооружением и системами залпового огня.

В движение «Адмирала Нахимова» приводят два атомных реактора: они настолько мощные, что способны обеспечить электроэнергией небольшой город. Автономность плавания крейсера составляет 60 суток - на столько времени хватает его продовольственных запасов.

К моменту выхода на боевую службу «Адмирал Нахимов» станет еще совершеннее и опаснее. В частности, как ранее заявлял замминистра обороны России Алексей Криворучко, крейсер получит гиперзвуковые морские ракеты «Циркон».

Впервые их характеристики в феврале 2019 года раскрыл президент России Владимир Путин, зачитывая послание Федеральному собранию. По словам Путина, «Циркон» будет иметь скорость девять чисел Маха и дальность полета более тысячи километров.

В августе 2020 года издание Forbes назвало ракеты «Циркон» «приоритетной системой для возрождающегося ВМФ России». По данным издания, помимо них «Адмирал Нахимов» получит модернизированный комплекс противовоздушной обороны - систему «Форт-М», которая является «более совершенной версией ЗРК С-300». «С новейшим оружием и датчиками он [крейсер], возможно, станет самым мощным надводным боевым кораблем в мире», - отмечали в Forbes.

В свою очередь. бывший командующий Северным флотом адмирал Вячеслав Попов рассказывал агентству РИА «Новости», что «Адмирал Нахимов» окажется «самым современным кораблем с точки зрения ударного оружия, радиотехнических средств и противовоздушной обороны».

«Способность крейсера угрожать ключевым вражеским объектам гиперзвуковыми ракетами на экстремальных расстояниях делает его, возможно, самым опасным военным кораблем из стоящих на вооружении ВМФ России», - отмечал американский журнал Military Watch.

По мнению адмирала Вячеслава Попова, для «восстановления паритета» с США России необходимы четыре таких корабля, как «Адмирал Нахимов». И хочется надеяться, что возвращение крейсера на боевую службу в будущем году станет началом эпохи расцвета для ВМФ России.

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Алексей Стейнерт - специалист по работе силовых структур, лауреат ведомственных наград от МЧС и Росгвардии, автор более 200 публикаций на военную и правоохранительную тематику.

Алексей Стейнерт