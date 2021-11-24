На верфи Austal USA состоялась церемония крещения 13-го десантного корабля EPF

ЦАМТО, 23 ноября. На предприятии компании Austal USA в Мобайле (шт.Алабама) состоялась церемония крещения скоростного экспедиционного транспорта EPF (Expeditionary Fast Transport) класса "Сперхид", предназначенного для Командования морских перевозок ВМС США.

(T-EPF-13) "Апалачикола" станет 13-м из 15 заказанных на текущий момент ВМС США скоростных экспедиционных транспортов, строительство которых должна выполнить компания Austal. Поставка корабля "Апалачикола" запланирована на лето 2022 года.

EPF (ранее носил обозначение JHSV) представляет собой быстроходный многоцелевой десантный корабль катамаранного типа, который может использоваться СВ, КМП и ВМС США для перевозки войск, грузов и военной техники (в т.ч. ОБТ M1A2 "Aбрамс"), снабжения подразделений, поддержки специальных операций, обеспечения безопасности на море и проведения гуманитарных спасательных операций в мелководных районах.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2008 года с Austal был подписан контракт на поставку ВМС США 10 многоцелевых десантных кораблей JHSV. Их общая стоимость составила около 1,6 млрд. долл. В сентябре 2016 года ВМС США заключили с Austal USA начальный контракт на строительство 11-го и 12-го транспортов. 19 октября 2018 года ВМС США разместили контракт на закупку материалов и оборудования для 13-го корабля серии, а в декабре 2018 года – 14-го. В марте 2019 года ВМС США заключили с Austal USA основной контракт на постройку EPF-13 и EPF-14. Его стоимость составила 261,776 млн. долл. В феврале 2021 года с Austal USA был подписан контракт на поставку 15-го корабля серии.

Головное судно серии, JHSV-1 "Сперхид", было передано Командованию морских перевозок ВМС США 5 декабря 2012 года. До настоящего времени заказчику были поставлены 12 кораблей: 12-й транспорт, (EPF-12) "Ньюпорт", был передан 3 сентября 2020 года.

Строительство EPF-13 "Апалачикола" началось 19 августа 2019 года, закладка киля состоялась 22 января 2021 года. 20 октября 2020 года началась постройка (T-EPF-14) "Коди". На сегодняшний день стоимость программы постройки 14 кораблей EPF превышает 2 млрд. долл. Как ожидается, постройка 15-го судна, (EPF-15) "Пойнт Лома", начнется в конце ноября.

Судно EPF длиной 103 м рассчитано на перевозку 600 т груза на расстояние 1200 морских миль на средней скорости 35 узлов. Корабль может взять на борт до 312 человек десанта на индивидуальных сиденьях. Экипаж – 26 человек. Каждый корабль оборудован летной площадкой для приема в любое время суток вертолетов различных типов, включая CH-53 "Супер Стэллион". Небольшая осадка (менее 15 футов) расширяет возможности применения EPF в прибрежной зоне и доступ к портам.