ВВС Бельгии получили четвертый самолет ВТА A-400M "Атлас"

ЦАМТО, 23 ноября. По информации ресурса Defencebelgium.com, на военно-воздушную базу "Мельсбрек", где размещается 15-е транспортное авиакрыло ВВС Бельгии, прибыл самолет А-400М (CT-05). Он стал четвертой машиной, поставленной ВВС Бельгии и пятой в составе совместного подразделения ВС Бельгии и Люксембурга.

Ожидается, что шестой A-400M (CT-06) прибудет в Бельгию в следующем месяце, а поставка всех A-400M должна завершиться в январе 2024 года. Новые самолеты заменят устаревшие C-130 "Геркулес", последние три из которых будут сняты с вооружения в декабре.

Как сообщал ЦАМТО, Бельгия в числе семи стран входящих в организацию по сотрудничеству в области закупки вооружений (OCCAR – Organisation conjointe de cooptration en matittre d'armement) в декабре 2001 года подписала соглашение на разработку и поставку 7 самолетов A-400M. Они предназначены для замены состоящих на вооружении с начала 1970-х гг. C-130H "Геркулес", которые планируется списать к концу 2021 года. Проект закупки и последующей эксплуатации A400M ВС Бельгии осуществляют совместно с ВС Люксембурга, которые приобрели один самолет и предоставят три экипажа.

Как планируется, все A-400M будут поставлены ВВС Бельгии и Люксембурга в период 2020-2024 гг. Они войдут в состав 20-й эскадрильи 15-го транспортного авиакрыла ВВС Бельгии, размещенного на авиабазе "Мельсбрек". Полная готовность подразделения к боевому применению запланирована на конец 2024 года.

ВВС Люксембурга получили свой самолет (CT-01) 7 октября 2020 года, а первый A-400M ВВС Бельгии был поставлен 22 декабря 2020 года.

Как планируется, приобретенные A-400M также будут предоставляться Европейскому транспортному авиационному командованию (European Air Transport Command), а через него – Европейским силам быстрого реагирования.