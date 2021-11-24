Войти
ТАСС

Специалисты Центра Хруничева устранили выявленное на разгонном блоке "Бриз-М" замечание

318
0
0
Briz-M
Блок "Бриз-М". Источник: novostimira.com.

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил ранее, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" перенесли на 12 декабря

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Специалисты Центра им. М. В. Хруничева устранили замечание, выявленное ранее на разгонном блоке "Бриз-М", который будет использован для выведения на целевые орбиты космических аппаратов "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роскосмоса.

"В монтажно-испытательном корпусе проведена замена приборного оборудования разгонного блока, завершены его электрические испытания. В зале сборки ракеты-носителя находится готовый "пакет" из трех ступеней "Протона-М" для стыковки с космической головной частью", - говорится в сообщении.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" перенесен с 6 на 12 декабря в связи с необходимостью доработки разгонного блока.

Ранее эти спутники предполагалось запустить на ракете-носителе "Протон-М" в 2020 году. В сентябре прошлого года гендиректор АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" Николай Тестоедов в интервью ТАСС сообщил, что производство спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" задерживается из-за поздней поставки полезной нагрузки для этих аппаратов из Италии в связи с пандемией коронавируса. В декабре прошлого года Рогозин рассказал, что запуск спутников перенесен на конец 2021 года. В середине ноября Роскосмос сообщил о планах запустить их 6 декабря.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Россия
Продукция
Бриз-М
Протон-(К)М
Компании
ГКНПЦ Хруничева
ИСС Решетнева
Роскосмос
Персоны
Рогозин Дмитрий
Проекты
2020-й год
Похожие новости
27.07.2020
Ракету-носитель "Протон-М" доставили на стартовый комплекс Байконура
21.08.2017
Запущен первый военный спутник связи системы "Благовест"
19.08.2015
"Масштабы трагедии стали такими, что скрывать их уже стало невозможно"
29.07.2015
Александр Медведев: дешевая и универсальная "Ангара" заменит теряющий рынок "Протон"
23.08.2011
Итоги МАКС-2011: премьера истребителя, контракты и ЧП на взлете
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 06:56
  • 2
«Армения потребует у России вывести 102-ю военную базу»
  • 24.11 05:31
  • 69
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 24.11 04:58
  • 16
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 24.11 04:42
  • 74
В США удивились размерам Су-75
  • 24.11 02:33
  • 407
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 24.11 02:15
  • 1
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 23.11 20:47
  • 12
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 23.11 17:35
  • 10
«Никакого настроя на реванш в Карабахе у армянского общества нет»
  • 23.11 17:28
  • 2
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 23.11 17:16
  • 2
В России рассказали о постройке авианосца ради «внушительной картинки»
  • 23.11 15:10
  • 1
Корреспондент (Украина): ВСУ впервые применили Javelin на Донбассе
  • 23.11 14:50
  • 3
Владельцы оружия опасаются нарушений прав из-за поправок в закон
  • 23.11 14:46
  • 19
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 23.11 13:45
  • 48
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 23.11 10:59
  • 1
На Украине заявили о первом боевом применении Javelin в Донбассе