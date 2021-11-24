Специалисты Центра Хруничева устранили выявленное на разгонном блоке "Бриз-М" замечание

Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил ранее, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" перенесли на 12 декабря

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Специалисты Центра им. М. В. Хруничева устранили замечание, выявленное ранее на разгонном блоке "Бриз-М", который будет использован для выведения на целевые орбиты космических аппаратов "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7". Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Роскосмоса.

"В монтажно-испытательном корпусе проведена замена приборного оборудования разгонного блока, завершены его электрические испытания. В зале сборки ракеты-носителя находится готовый "пакет" из трех ступеней "Протона-М" для стыковки с космической головной частью", - говорится в сообщении.

Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что пуск ракеты-носителя "Протон-М" с телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" перенесен с 6 на 12 декабря в связи с необходимостью доработки разгонного блока.

Ранее эти спутники предполагалось запустить на ракете-носителе "Протон-М" в 2020 году. В сентябре прошлого года гендиректор АО "Информационные спутниковые системы им. академика М. Ф. Решетнева" Николай Тестоедов в интервью ТАСС сообщил, что производство спутников "Экспресс-АМУ3" и "Экспресс-АМУ7" задерживается из-за поздней поставки полезной нагрузки для этих аппаратов из Италии в связи с пандемией коронавируса. В декабре прошлого года Рогозин рассказал, что запуск спутников перенесен на конец 2021 года. В середине ноября Роскосмос сообщил о планах запустить их 6 декабря.