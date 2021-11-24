В Кремле обеспокоены провокационными действиями украинских военных

Россия не собирается ни на кого нападать

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - В Кремле в очередной раз заявили, что Россия не вынашивает никаких планов по нападению на кого-то, при этом заявили, что вызывают глубокую обеспокоенность провокации со стороны украинских вооруженных сил и подготовка Киева к возможному силовому решению проблемы Донбасса.

"Мы уже неоднократно заявляли на самых разных уровнях, что Россия не собирается ни на кого нападать, Россия не вынашивает никаких агрессивных планов, и совершенно неправильно заявлять об обратном. И совершенно неправильно любые перемещения Вооруженных сил РФ по территории нашей страны ассоциировать с подобными планами. Это не так", - сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков журналистам.

Вместе с тем он добавил: "Но при этом мы глубоко обеспокоены именно провокационными действиями со стороны украинских вооруженных сил на линии соприкосновения и подготовкой к возможному силовому решению, попытке силового решения проблемы Донбасса".