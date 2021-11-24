Песков рассказал о поставках оружия из стран НАТО на Украину

Возможность отправки Соединенными Штатами и другими странами НАТО на Украину военных советников и вооружения не исключена, она уже имеет место. Об этом 23 ноября журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию CNN о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки на Украину оружия и военных советников.

«Отправка на Украину военных советников и вооружения, это не надо исключать, потому что это имеет место. Туда прибывают военные советники, туда поступают системы вооружений не только из Соединенных Штатов, но и из других стран НАТО. И все это, конечно же, ведет к дальнейшему нагнетанию на линии соприкосновения», — сообщил он.

Кроме того, Песков добавил, что новые санкции, которые США планируют ввести за строительство газопровода «Северный поток – 2» (СП-2), незаконны.

«Санкции по СП-2 — это продолжение санкционного языка, от которого никак упорно не хочет отказываться Вашингтон. Это излюбленный язык Вашингтона. Мы относимся к этому негативно, не раз об этом говорили. Считаем это незаконным, неправильным, тем более на фоне напряженных попыток развивать утраченный ранее диалог», — сказал пресс-секретарь Кремля.

Ранее в тот же день телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает вариант, при котором Вашингтон отправит на Украину военных советников, а также новое оборудование, включая вооружение. По информации телеканала, пакет помощи представят на фоне заявлений Киева, который продолжает говорить о якобы подготовке вторжения в январе 2022 года. Предположительно, вместе с советниками на Украину могут отправиться минометы и ПТРК Javelin. Кроме того, сообщается, что Пентагон может переправить на Украину часть вооружений, которые планировали предоставить властям Афганистана до падения правительства летом 2021 года. В том числе рассматривается вариант с вертолетами.

Днем ранее госсекретарь США Энтони Блинкен анонсировал намерение США ввести новые санкции по СП-2 в отношении компании Transadria Ltd. из РФ, а также двух российских судов, одно из которых носит название Marlin. Американский политолог Брюс Маркс в беседе с «Известиями» назвал данные рестрикции очень незначительными. По его мнению, они не приостановят запуск газопровода СП-2 и его реализацию.