США готовятся вооружиться секретной ракетой

Уже в следующем году американская авиация может вооружиться секретной ракетой AIM-260. Вчера, 22 ноября, портал thedrive.com сообщил о том, что ВВС США активно тестируют боеприпас, разработанный в рамках программы Joint Advanced Tactical Missile.

«Только в прошлом году было выполнено около 30 миссий с применением самолётов-мишеней. Это имеет смысл только в одном случае — если цель состоит в том, чтобы новая ракета была поставлена ​​на вооружение самолётов ВВС и ВМФ уже в следующем году», — пишет Томас Ньюдик из The Drive.

Ракета AIM-120 AMRAAM Источник изображения: popularmechanics.com

ВВС США рассекретили разработку ракеты AIM-260 в 2019 году. Тогда сообщалось, что новый боеприпас разрабатывается совместно с ВМС США и должен заменить или дополнить на вооружении ракеты средней дальности AIM-120 AMRAAM.

По размерам AIM-260 соответствует ракете AIM-120 AMRAAM, но будет превосходить её по дальности поражения цели. Если дальность AIM-120, по неофициальным данным, составляет от 75 до 100 миль (до 160 км), то новейшая ракета должна существенно превосходить этот показатель, чтобы соперничать с новой китайской ракетой PL-15, которая, если верить источникам, может поражать цели на дальности 124 мили.