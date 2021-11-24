Два патрульных катера типа Island доставлены морским транспортом из США на Украину

ЦАМТО, 23 ноября. Два патрульных катера типа Island прибыли 23 ноября из США на Украину, вскоре они будут обеспечивать морскую безопасность в акваториях Черного и Азовского морей, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Ранее, 8 ноября, посольство США в Киеве сообщило, что два быстроходных американских патрульных катера из состава Береговой охраны США типа Island отправились из США в Одессу.

"На борту судна Ocean Grand из Балтимора (шт.Мэриленд) на Украину 23 ноября прибыли два катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы"", – говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

В Одесском морском торговом порту пройдет процедура таможенного контроля и разгрузка. Затем катера будут отбуксированы к местам базирования и подготовлены к эксплуатации после длительной транспортировки.

Катера типа Island – быстроходные патрульные катера Береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. В сентябре 2018 года два таких катера были переданы США украинским ВМС в рамках американской программы "Избыточное военное имущество", напоминает агентство.

По данным пресс-службы, до конца года в составе ВМС Украины будет создан полноценный дивизион патрульных катеров класса Island, передает "РИА Новости".