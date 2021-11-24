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ЦАМТО

Два патрульных катера типа Island доставлены морским транспортом из США на Украину

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Патрульный катер типа Island "Славянск", переданный США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы
Патрульный катер типа Island "Славянск", переданный США Военно-морским силам Украины, в порту Одессы.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Маслов

ЦАМТО, 23 ноября. Два патрульных катера типа Island прибыли 23 ноября из США на Украину, вскоре они будут обеспечивать морскую безопасность в акваториях Черного и Азовского морей, сообщает "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу ВМС Украины.

Ранее, 8 ноября, посольство США в Киеве сообщило, что два быстроходных американских патрульных катера из состава Береговой охраны США типа Island отправились из США в Одессу.

"На борту судна Ocean Grand из Балтимора (шт.Мэриленд) на Украину 23 ноября прибыли два катера типа Island, получившие названия "Фастов" и "Сумы"", – говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

В Одесском морском торговом порту пройдет процедура таможенного контроля и разгрузка. Затем катера будут отбуксированы к местам базирования и подготовлены к эксплуатации после длительной транспортировки.

Катера типа Island – быстроходные патрульные катера Береговой охраны США, предназначенные для патрулирования и поисково-спасательных операций в прибрежных водах. В сентябре 2018 года два таких катера были переданы США украинским ВМС в рамках американской программы "Избыточное военное имущество", напоминает агентство.

По данным пресс-службы, до конца года в составе ВМС Украины будет создан полноценный дивизион патрульных катеров класса Island, передает "РИА Новости".

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США
Украина
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