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Российская газета

В декабре пройдут первые в истории учения ВМФ России и стран АСЕАН

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Источник изображения: Елена Афонина/ТАСС

Первые в истории военно-морские учения России и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) пройдут 1-3 декабря в районе Северной Суматры в Индонезии. Об этом заявил 23 ноября постпред РФ при АСЕАН Александр Иванов.

"Решение о проведении совместных военно-морских учений было принято на прошедшем 28 октября 2021 года в режиме видеоконференции Четвертом саммите Россия - АСЕАН, в котором принял участие президент РФ Владимир Путин. Встреча была приурочена к отмечаемому в этом году 30-летию установления отношений между нашей страной и Ассоциацией", - цитирует РИА Новости слова постпреда.

С российской стороны в учениях будет задействован большой противолодочный корабль "Адмирал Пантелеев".

По словам Иванова, "учения направлены на отработку взаимодействия между ВМФ России и ВМС стран-членов АСЕАН для обеспечения безопасности морской коммерческой деятельности и судоходства". Они будут разделены на два этапа - виртуальный и морской.

"Старт учениям с борта БПК "Адмирал Пантелеев" планирует дать министр обороны Республики Индонезии Прабово Субиянто", - рассказал Иванов.

Также на прошедшем в октябре саммите Россия-АСЕАН было решено объявить 2022 год Годом научно-технического сотрудничества Россия-АСЕАН.


Константин Волков

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Страны
Индонезия
Россия
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Адмирал Пантелеев
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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