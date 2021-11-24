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Российская газета

Летчики истребителей Су-35С отработали высокоманевренный воздушный бой

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Летчики истребительного авиационного полка Ленинградского объединения ВВС и ПВО Западного военного округа показали высокоманевренный воздушный бой. Они взлетали с аэродрома, дислоцированного в Карелии.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, экипажи сверхзвуковых истребителей Су-35 в воздухе отработали перехват и поражение пилотируемых и беспилотных средств, а также уходили от атаки истребителей условного противника. За ходом боя можно понаблюдать на видео.

В ходе учебного боя летчики взаимодействовали с зенитно-ракетными и радиотехническими подразделениями. Полеты проходили на больших, малых и предельно малых высотах.


Светлана Цыганкова

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Продукция
Су-35
Су-35С
Компании
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