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Российская газета

Детали для "Бумеранга" начали производить на 3D-принтере

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Источник изображения: Михаил Воскресенский/РИА Новости

Самые сложные детали для новейшей колесной бронированной платформы "Бумеранг" начали производить на 3D-принтере. Это позволяет значительно сократить расходы на изготовление опытных образцов техники.

Как сообщает Военно-промышленная компания в Instagram, не так давно Военно-инженерный центр, которых входит в Военно-промышленную компанию, освоил необычное производство. По словам генерального директора ВПК Александра Красовицкого, самые сложные детали для унифицированной колесной бронированной платформы "Бумеранг" теперь делают на промышленном 3D-принтере.

Его внедрение в производственный процесс позволяет сократить в том числе расходы на изготовление пресс-форм и штампов. И это сокращает время на выпуск особенно сложных и новых деталей.

"Бумеранг" - перспективная унифицированная боевая колесная платформа. Она позволяет создать на своей базе бронетранспортер, колесную боевую машину пехоты, боевую машину с тяжелым вооружением и другие. Разработана ВПК. Скорость по шоссе - 100 километров в час, по пересеченной местности - 50.


Светлана Цыганкова

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  • В новости упоминаются
Продукция
Бумеранг
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