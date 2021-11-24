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Известия.ru

РФ поставит заказчикам 100 военных и 85 гражданских вертолетов в 2021 году

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Россия поставит заказчикам в 2021 году около 100 военных и 85 гражданских вертолетов. Об этом во вторник, 23 ноября, сообщил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

«Все, что мы загрузили в план, на наш взгляд, будет выполнено. Это порядка 180–185 вертолетов в этом году. Все эти вертолеты законтрактованы. Порядка 100 военных вертолетов. Соответственно, 85 — гражданские», — сказал он в интервью «РИА Новости».

Он также отметил, что в гражданском сегменте внутренний рынок пока превалирует: это и 33 вертолета для Национальной службы санитарной авиации, и вертолеты для Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК). Ожидается также решение по конкурсу на закупку вертолетов для «Авиалесоохраны».

«По военной технике соотношение экспорта и ГОЗ примерно 60 на 40», — отметил Богинский.

8 ноября президент России Владимир Путин заявил, что Россия всегда гордилась отечественным вертолетостроением. В свою очередь Богинский указал, что РФ может производить порядка 360 вертолетов в год.

В ходе встречи с Путиным Богинский также рассказал о подписанном Россией с КНР контракте на участие в создании китайского тяжелого вертолета. РФ разработает трансмиссию, рулевой винт и противообледенительную систему новой машины. Проект рассчитан на 13 лет.

«Вертолеты России» — один из мировых лидеров вертолетостроительной отрасли, единственный разработчик и производитель вертолетов в России. Входит в структуру госкорпорации «Ростех». Холдинг был создан в 2007 году, но основные предприятия имеют более чем 70-летнюю историю.

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