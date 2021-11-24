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Известия.ru

Китай вывел на орбиту второй спутник зондирования из серии «Гаофэнь-3»

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Китай успешно вывел на орбиту спутник зондирования Земли. Аппарат «Гаофэнь-3» предназначен для наблюдения за морем и сушей, передает телеканал «Известия». Радиолокатор сканирует поверхность Земли в 12 режимах. С орбиты можно получить снимки с разрешением 1 м. При такой технологии на четкость съемки не влияют метеоусловия и освещенность. Спутник стал вторым аппаратом из серии «Гаофэнь-3», первый был запущен в 2016 году.

Китай успешно вывел на орбиту спутник зондирования Земли. Аппарат «Гаофэнь-3» предназначен для наблюдения за морем и сушей, передает телеканал «Известия». Радиолокатор сканирует поверхность Земли в 12 режимах. С орбиты можно получить снимки с разрешением 1 м. При такой технологии на четкость съемки не влияют метеоусловия и освещенность. Спутник стал вторым аппаратом из серии «Гаофэнь-3», первый был запущен в 2016 году.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
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