Китай вывел на орбиту второй спутник зондирования из серии «Гаофэнь-3»

Китай успешно вывел на орбиту спутник зондирования Земли. Аппарат «Гаофэнь-3» предназначен для наблюдения за морем и сушей, передает телеканал «Известия». Радиолокатор сканирует поверхность Земли в 12 режимах. С орбиты можно получить снимки с разрешением 1 м. При такой технологии на четкость съемки не влияют метеоусловия и освещенность. Спутник стал вторым аппаратом из серии «Гаофэнь-3», первый был запущен в 2016 году.

Китай успешно вывел на орбиту спутник зондирования Земли. Аппарат «Гаофэнь-3» предназначен для наблюдения за морем и сушей, передает телеканал «Известия». Радиолокатор сканирует поверхность Земли в 12 режимах. С орбиты можно получить снимки с разрешением 1 м. При такой технологии на четкость съемки не влияют метеоусловия и освещенность. Спутник стал вторым аппаратом из серии «Гаофэнь-3», первый был запущен в 2016 году.