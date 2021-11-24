Войти
ТАСС

Контракт на поставку АК-203 Индии могут подписать до конца года

320
0
0
Автомат АК-203 в конфигурации для индийской армии
Автомат АК-203 в конфигурации для индийской армии.
Источник изображения: © Дмитрий Федюшко/ТАСС

При подготовке контракта "российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу", указали в пресс-службе группы компаний "Калашников"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Контракт на поставку автоматов АК-203 Министерству обороны Индии может быть подписан до конца этого года. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний (ГК) "Калашников".

"В настоящий момент согласование проекта вышло на завершающую стадию, при достижении ключевых договоренностей он может быть подписан уже до конца 2021 года", - сказали в "Калашникове".

Как отметили в ГК, при подготовке контракта "российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу".

В "Калашникове" добавили, что при подписании контракта лицензионное производство автоматов может начаться в ближайшее время. "В этом случае производство АК-203 для Вооруженных сил Индии начнется в начале 2022 года", - добавили в пресс-службе.

Совместное росийско-индийское предприятие по производству автоматов Indo-Russian Rifles Private Limited было основано в городе Корва (штат Уттар-Прадеш) в марте 2019 года. Предполагается, что компания произведет по лицензии порядка 700 тыс. автоматов АК-203, при этом локализация производства достигнет 100-процентного уровня.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Похожие новости
28.02.2019
В Кремле крайне обеспокоены обострением конфликта между Индией и Пакистаном, призывают их к сдержанности - Песков
29.03.2016
Главком ВМС Индии проявил интерес к российскому вертолету Ка-226Т
02.08.2013
СОГАЗ: возьмем риски на себя
17.02.2011
Предлагаемые для участия в индийском тендере ПЗРК были продемонстрированы на авиасалоне в Бангалоре
03.04.2008
Перекрестное вооружение
28.03.2008
Российско-индийские переговоры, связанные со стоимостью контракта по авианосцу "Адмирал Горшков", намечены на апрель-май 2008 г
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 06:56
  • 2
«Армения потребует у России вывести 102-ю военную базу»
  • 24.11 05:31
  • 69
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 24.11 04:58
  • 16
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 24.11 04:42
  • 74
В США удивились размерам Су-75
  • 24.11 02:33
  • 407
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 24.11 02:15
  • 1
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 23.11 20:47
  • 12
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 23.11 17:35
  • 10
«Никакого настроя на реванш в Карабахе у армянского общества нет»
  • 23.11 17:28
  • 2
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 23.11 17:16
  • 2
В России рассказали о постройке авианосца ради «внушительной картинки»
  • 23.11 15:10
  • 1
Корреспондент (Украина): ВСУ впервые применили Javelin на Донбассе
  • 23.11 14:50
  • 3
Владельцы оружия опасаются нарушений прав из-за поправок в закон
  • 23.11 14:46
  • 19
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 23.11 13:45
  • 48
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 23.11 10:59
  • 1
На Украине заявили о первом боевом применении Javelin в Донбассе