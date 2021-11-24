Контракт на поставку АК-203 Индии могут подписать до конца года

При подготовке контракта "российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу", указали в пресс-службе группы компаний "Калашников"

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Контракт на поставку автоматов АК-203 Министерству обороны Индии может быть подписан до конца этого года. Об этом во вторник сообщили ТАСС в пресс-службе группы компаний (ГК) "Калашников".

"В настоящий момент согласование проекта вышло на завершающую стадию, при достижении ключевых договоренностей он может быть подписан уже до конца 2021 года", - сказали в "Калашникове".

Как отметили в ГК, при подготовке контракта "российские и индийские специалисты провели большую подготовительную работу".

В "Калашникове" добавили, что при подписании контракта лицензионное производство автоматов может начаться в ближайшее время. "В этом случае производство АК-203 для Вооруженных сил Индии начнется в начале 2022 года", - добавили в пресс-службе.

Совместное росийско-индийское предприятие по производству автоматов Indo-Russian Rifles Private Limited было основано в городе Корва (штат Уттар-Прадеш) в марте 2019 года. Предполагается, что компания произведет по лицензии порядка 700 тыс. автоматов АК-203, при этом локализация производства достигнет 100-процентного уровня.