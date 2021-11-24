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ЦАМТО

Ростех поставил в Китай два вертолета Ми-171 с высотными двигателями

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Изготовленный для Народно-освободительной армии Китая на АО "Улан-Удэнский авиационный завод" (в составе АО "Вертолеты России" Государственной корпорации "Ростех") вертолет Ми-171Ш. Улан-Удэ, сентябрь 2020 года
Изготовленный для Народно-освободительной армии Китая на АО "Улан-Удэнский авиационный завод" (в составе АО "Вертолеты России" Государственной корпорации "Ростех") вертолет Ми-171Ш. Улан-Удэ, сентябрь 2020 года.
Источник изображения: кадр из репортажа китайского телеканала Phoenix News

ЦАМТО, 23 ноября. Холдинг "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех поставил в КНР в рамках контракта с гражданской авиакомпанией QINGDAO первую партию из двух вертолетов Ми-171 с высотными двигателями ВК-2500-03.

Планируется, что машины будут использоваться для тушения пожаров.

Контракт с гражданской авиакомпанией QINGDAO на поставку шести вертолетов Ми-171 с двигателями ВК-2500-03 был заключен в декабре 2019 года. Оставшиеся по этому договору четыре машины Улан-Удэнский авиационный завод поставит в 2022 году.

"Использование вертолетов – один из наиболее удобных и эффективных способов борьбы с природными пожарами, особенно в труднодоступных отдаленных районах. В рамках контракта мы поставим в Китай шесть вертолетов Ми-171 с высотными двигателями. Сейчас заказчик получил первую партию из двух машин, оставшиеся вертолеты будут переданы в следующем году", – сказал управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Алексей Козлов.

Национальный сертификат типа на вертолет Ми-171 с двигателями ВК-2500-03 был выдан авиавластями Китая в 2019 году по результатам демонстрационных полетов в городе Лицзян. Руководство Министерства чрезвычайных ситуаций и Управления гражданской авиации КНР высоко оценили транспортные возможности вертолета по перевозке грузов, тушению пожаров в высокогорье.

ВК-2500-03 дает вертолетам принципиально новые возможности при эксплуатации в высокогорных районах и районах с жарким климатом. Двигатели ВК-2500-03 на вертолетах Ми-171 обеспечивает большую мощность на чрезвычайном режиме полета, что, в свою очередь, повышает безопасность полета на одном работающем двигателе, сообщает пресс-служба АО "Вертолеты России".

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ВК-2500
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