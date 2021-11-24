ВМС Индии приняли на вооружение головной эсминец в рамках программы "Проект-15B"

ЦАМТО, 23 ноября. Минобороны Индии 21 ноября объявило о состоявшейся на ВМБ в Мумбаи церемонии принятия на вооружение ВМС Индии головного эсминца УРО (D66) "Вишакхапатнам", построенного в рамках программы "Проект-15B".

В мероприятии принял участие министр обороны Индии Раджнатх Сингх.

Как сообщал ЦАМТО, Комитет правительства Индии по безопасности одобрил проект строительства четырех малозаметных эсминцев в рамках программы "Проект-15B" в декабре 2010 года. Контракт на поставку ВМС Индии четырех кораблей был подписан 28 января 2011 года. Стоимость постройки составила 293,4 млрд. инд. рупий (4,89 млрд. долл.). Проект эсминца был разработан Директоратом проектирования ВМС Индии (Directorate of Naval Design – DND) с акцентом на малозаметность, а строительство осуществлялось компанией Mazagon Dock Shipbuilders Limited в Мумбаи.

Церемония спуска на воду головного корабля серии, получившего наименование "Вишакхапатнам", состоялась 20 апреля 2015 года. Эсминец был передан ВМС Индии 28 октября 2021 года.

В сентябре 2016 года состоялась церемония спуска на воду второго эсминца, "Мормугао" (Mormugao). Третий корабль серии, Имфал" (Imphal), был спущен на воду 20 апреля 2019 года. Закладка киля четвертого корабля состоялась в июле 2018 года. Планируется, что второй эсминец серии будет принят на вооружение в следующем году, а "Имфал" – в 2023 году. Полностью проект планируется завершить к 2024 году.

"Вишакхапатнам" является развитием эскадренного миноносца "Проект-15A", первый из которых, "Калькутта", был принят на вооружение в августе 2014 года. Ключевыми отличиями нового корабля от эсминцев "Проект-15A" являются перенос ГАС в носовую часть; измененный с целью снижения радиолокационной заметности проект мачты, на которой размещена основная РЛС. Другие изменения включают улучшенный для обеспечения малозаметности корпус и безрельсовую систему буксировки вертолета в ангар.

По сообщениям индийских источников, около 75% компонентов и систем эсминцев закупаются на территории страны, включая ЗУР "Барак-8", противокорабельные крылатые ракеты "Брамос", торпедные аппараты и противолодочные ракетные установки от Larsen & Toubro, а также 76-мм артиллерийские установки.

Длина эсминца "Проект-15B" составляет 163,9 м, наибольшая ширина – 17,4 м, полное водоизмещение – 7400 т. Силовая установка типа COGAG с четырьмя газотурбинными двигателями ДТ-59 позволит эсминцу "Проект-15B" развивать скорость более 30 узлов. Дальность плавания – 4500 морских миль на скорости 18 узлов. Экипаж корабля составит 360 человек, включая 40 офицеров. Эсминец адаптирован для базирования на борту двух многоцелевых вертолетов.

Корабль оборудован многофункциональной РЛС EL/M-2248 (MF-STAR) S-диапазона израильской компании IAI-Elta, ГАС Scanter 6002 I-диапазона компании Terma и РЛС контроля воздушного пространства LW-08 D-диапазона компании Thales. Корабль сможет применять противокорабельные крылатые ракеты "Брамос" российско-индийской разработки и ЗУР "Барак-8-ER". Для борьбы с подводными лодками эсминец оснащается двумя реактивными бомбометными установками РБУ-6000 "Смерч-2". Эсминец также вооружен четырьмя российскими 30-мм ЗАК АК-630.