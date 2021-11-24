ЦАМТО, 23 ноября. ВМС Великобритании получат дополнительно 12 малоразмерных БЛА RQ-20 "Пума" компании AeroVironment для оснащения боевых кораблей основного класса.

Как сообщает Navyrecognition.com со ссылкой на пресс-релиз британских ВМС от 17 ноября, в морскую эскадрилью 700X на базе ВМС "Калдроуз" в Корнуолле в прошлом году были поставлены первые три БЛА RQ-20 "Пума", которые используются для обучения личного состава на борту патрульного корабля "Мерси" класса "Ривер".

Эскадрилья 700X имеет собственную программу подготовки персонала эксплуатации БЛА "Пума". Кроме того, в эскадрилье проходят оценку и другие типы беспилотных летательных аппаратов.

Последняя версия БЛА "Пума-3AE" может применяться на суше и на море, переносится одним военнослужащим, запускается "с руки". Размах крыла БЛА – 2,8 м, максимальный взлетный вес – 6,8 кг. БЛА оснащается ЭО/ИК блоком наблюдения "Мантис i45". Продолжительность полета – около 2,5 часов с обеспечением непрерывного наблюдения и выдачи изображения с высоким разрешением в любое время суток. БЛА обеспечивает выполнение задач на расстоянии до 20 км в зоне прямой видимости со стандартной антенной и до 60 км с антенной сопровождения большой дальности LRTA (long-range tracking antenna). Аппарат водонепроницаем и может выполнять посадку на воду.