МИД Великобритании опубликовал соглашение о кредите в 1,7 млрд. фунтов на модернизацию ВМС Украины

ЦАМТО, 23 ноября. МИД Великобритании опубликовал полный текст рамочного соглашения о предоставлении Украине кредита в 1,7 млрд. фунтов стерлингов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры флота, передает "РИА Новости".
"Британская сторона намерена предоставить официальную кредитную поддержку украинской стороне в форме кредита для реализации проектов, согласованных между сторонами. Общая сумма кредита на финансирование контрактов не должна превышать 1,7 миллиарда фунтов стерлингов или эквивалента в долларах или евро", – цитирует "РИА Новости" текст документа.
Согласно условиям соглашения, кредит будет использоваться для финансирования контрактов, подписанных британскими поставщиками, по которым минимум 50% товаров и услуг должны быть из Великобритании.
В частности, речь идет о финансировании поставок Украине и обслуживании двух кораблей противоминной обороны, совместного производства восьми ракетных кораблей, доставки и модификации систем вооружения на имеющиеся корабли, совместного производства фрегата, оказание британской стороной консультационной и технической поддержки при строительстве военно-морской инфраструктуры Украины.
Как напоминает агентство, в июне этого года министерства обороны Великобритании и Украины подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины. Сделка предполагает поставку Украине новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава Военно-морских сил Украины, создание новых военных баз и покупку двух минных тральщиков класса "Сандаун" (Sundown).
Соглашение о кредите было представлено на рассмотрение британского парламента 12 ноября и пока не вступило в силу, передает "РИА Новости".