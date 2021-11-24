МИД Великобритании опубликовал соглашение о кредите в 1,7 млрд. фунтов на модернизацию ВМС Украины

Изображение предлагаемого британской группой Babcock International проекта Р50-U большого ракетного катера для ВМС Украины на основе малого патрульного корабля проекта Protector 50. Реальный состав вооружения катера для ВМС Украины пока не ясен (c) Babcock International (via www.navylookout.com ).

ЦАМТО, 23 ноября. МИД Великобритании опубликовал полный текст рамочного соглашения о предоставлении Украине кредита в 1,7 млрд. фунтов стерлингов на финансирование контрактов по закупке вооружения и строительства инфраструктуры флота, передает "РИА Новости".

"Британская сторона намерена предоставить официальную кредитную поддержку украинской стороне в форме кредита для реализации проектов, согласованных между сторонами. Общая сумма кредита на финансирование контрактов не должна превышать 1,7 миллиарда фунтов стерлингов или эквивалента в долларах или евро", – цитирует "РИА Новости" текст документа.

Согласно условиям соглашения, кредит будет использоваться для финансирования контрактов, подписанных британскими поставщиками, по которым минимум 50% товаров и услуг должны быть из Великобритании.

В частности, речь идет о финансировании поставок Украине и обслуживании двух кораблей противоминной обороны, совместного производства восьми ракетных кораблей, доставки и модификации систем вооружения на имеющиеся корабли, совместного производства фрегата, оказание британской стороной консультационной и технической поддержки при строительстве военно-морской инфраструктуры Украины.

Как напоминает агентство, в июне этого года министерства обороны Великобритании и Украины подписали меморандум о реализации поддержки наращивания военно-морского потенциала Украины. Сделка предполагает поставку Украине новых военно-морских платформ и оборонительного корабельного вооружения, подготовку личного состава Военно-морских сил Украины, создание новых военных баз и покупку двух минных тральщиков класса "Сандаун" (Sundown).

Соглашение о кредите было представлено на рассмотрение британского парламента 12 ноября и пока не вступило в силу, передает "РИА Новости".