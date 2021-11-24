Российские саперы разминируют закрытый в 1993 году аэропорт Сухума

Российские саперы прибыли в Абхазию, чтобы провести разминирование территории закрытого в 1993 году международного аэропорта города Сухума. После чего планируется начать работы по реконструкции воздушной гавани.

Как сообщил начальник пресс-службы Южного военного округа, полковник Вадим Астафьев, военные инженеры размещены на территории российской военной базы в Абхазии. После подготовительных мероприятий они приступят к очистке территории аэропорта от неразорвавшихся боеприпасов.

"Весь личный состав прошел подготовку в специальных учебных центрах Минобороны России и имеет допуск к работам со взрывоопасными предметами", - отметил полковник.

Кстати

В октябре саперы ЮВО очистили от взрывоопасных предметов 350 гектаров сельскохозяйственных угодий в Чечне. Военные инженеры обнаружили и уничтожили более 700 боеприпасов.

Личный состав выполнял задачи в защитных костюмах "Сокол". Для разминирования применялись робототехнические комплексы "Уран-6" и саперы со специально обученными минно-розыскными собаками.

Всего с начала 2012 года в Ингушетии и Чечне обезврежено более 41 тысячи мин, снарядов, гранат и других боеприпасов, а также самодельных взрывных устройств.

Николай Грищенко