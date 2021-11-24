Минобороны Узбекистана и Казахстана договорились о сотрудничестве

Казахстанские военнослужащие во время учений "Боевое братство — 2017".

Ташкент. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерства обороны Узбекистана и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере, сообщила во вторник пресс-служба узбекского оборонного ведомства.

По ее данным, министры обороны Узбекистана и Казахстана Баходыр Курбанов и Мурат Бектанов обсудили в Ташкенте состояние и перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

"По итогам встречи было подписано соглашение между министерствами обороны Узбекистана и Казахстана, включающее в себя ряд мероприятий по сотрудничеству в военной сфере", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, министры отметили важность и значение проведения совместных учений, а также обсудили вопросы региональной безопасности и обмена опытом военнослужащих по направлению боевой подготовки.