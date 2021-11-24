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Интерфакс-АВН

Минобороны Узбекистана и Казахстана договорились о сотрудничестве

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Казахстанские военнослужащие
Казахстанские военнослужащие во время учений "Боевое братство — 2017".
Источник изображения: © Нозим Каландаров/ТАСС

Ташкент. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Министерства обороны Узбекистана и Казахстана подписали соглашение о сотрудничестве в военной сфере, сообщила во вторник пресс-служба узбекского оборонного ведомства.

По ее данным, министры обороны Узбекистана и Казахстана Баходыр Курбанов и Мурат Бектанов обсудили в Ташкенте состояние и перспективы двустороннего военного и военно-технического сотрудничества.

"По итогам встречи было подписано соглашение между министерствами обороны Узбекистана и Казахстана, включающее в себя ряд мероприятий по сотрудничеству в военной сфере", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, министры отметили важность и значение проведения совместных учений, а также обсудили вопросы региональной безопасности и обмена опытом военнослужащих по направлению боевой подготовки.

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Страны
Казахстан
Узбекистан
Проекты
Военные учения
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