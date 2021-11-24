Следующие подводные испытания "Циркона" могут пройти на АПЛ "Пермь"

Подводные испытания гиперзвуковой ракеты "Циркон" возобновятся в 2024 году. Пуски состоятся на субмарине "Пермь". Именно ее назвали первой подлодкой - штатным носителем "Цирконов".

Об этом ТАСС сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе. Он добавил, что если атомная подводная лодка "Пермь" проекта 885М измененной конструкции не будет к этому готова, то испытания "Циркона" проведут в первой половине 2025 года.

"РГ" уже писала о том, что 4 октября были впервые выполнены испытательные пуски новейшей гиперзвуковой ракеты 3М22 "Циркон" с борта подводной лодки "Северодвинск". Их было два. Сначала из надводного положения, затем - из подводного. Цели находились в акватории Баренцева моря.

Напомним, что подводную лодку "Пермь" планируют передать ВМФ России в 2025 году.

Светлана Цыганкова