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Интерфакс-АВН

Страны Ближнего Востока заинтересованы в совместном производстве российских дронов

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Беспилотники компании "Кронштадт"
Беспилотники компании "Кронштадт".
Источник изображения: © Фото : Группа Компаний "Кронштадт"

Москва. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Ближневосточные страны проявили интерес к совместному производству беспилотников разработки "Кронштадта", сообщили в пресс-службе компании.

"Наиболее интересна продукция компании представителям стран Персидского залива, ряда государств Африки и Юго-Восточной Азии. Кроме того, представители промышленности стран Ближнего Востока проявили желание участвовать в кооперации при производстве беспилотных комплексов разработки АО "Кронштадт", - заявили в пресс-службе по итогам прошедшего в ОАЭ авиасалона Dubai Airshow-2021.

На выставке "Кронштадт" впервые показал за рубежом полноразмерный макет разведывательно-ударного БЛА большой продолжительности полета "Орион-Э" со спутниковой системой связи, модели новых ударных дронов - "Сириус" и "Гром", а также беспилотник радиолокационного дозора "Гелиос-РЛД".

В ходе Dubai Airshow-2021 компания провела несколько презентаций беспилотника "Орион-Э" для новых заказчиков и "десятки совместных с АО "Рособоронэкспорт" переговоров с партнерами", сказали в пресс-службе.

"Можно констатировать, что наиболее перспективным рынком для поставок "Орион-Э" является Ближний Восток. Заказчики в этом регионе предъявляют к беспилотным комплексам повышенные требования - мы способны их удовлетворить и понимаем, что это позволит максимально повысить конкурентоспособность российских беспилотных технологий на мировом рынке и даст возможность нашей стране занять достойную нишу в мировом экспорте БЛА", - отметил гендиректор "Кронштадта" Сергей Богатиков, которого процитировали в пресс-службе.

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Страны
ОАЭ
Россия
Продукция
Орион БПЛА
Компании
Кронштадт
РОЭ
Проекты
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