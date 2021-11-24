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Известия.ru

В NASA оценили риск столкновения астероидов с Землей

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/NASA

Заместитель руководителя NASA Томас Зурбухен рассказал, что ни один из известных специалистам астероидов в ближайшие 100 лет не угрожает столкновением с Землей.

В среду, 24 ноября, NASA планирует провести запуск космического зонда DART к астероиду Диморф. По задумке, космический корабль должен будет врезаться в астероид для испытания технологии защиты нашей планеты от вероятного столкновения с астероидом в будущем.

«Этот астероид не является сейчас и не будет угрозой Земле. Ни один из известных нам сегодня объектов не является угрозой в предстоящие сто лет или около того», — сказал представитель корпорации.

По его словам, специалистам известны лишь порядка 40% объектов размером более 140 метров, а остальные 60% «мы еще только должны найти».

Запуск DART на ракете-носителе Falcon 9 запланирован на 9:20 мск в среду. Само столкновение космического корабля с астероидом намечено на сентябрь-октябрь следующего года.

16 ноября генеральный директор НП «Центр планетарной защиты» Анатолий Зайцев оценил опасность от приближающегося к Земле астероида 2016 JG12.

По словам эксперта, указанный космический объект обнаружили еще в 2016 году, и за пять лет он уже во второй или третий раз сближается с Землей. Астероид, по словам Зайцева, не состоит в базе потенциально опасных объектов.

В этот же день в центре изучения околоземных объектов NASA сообщили, что к Земле приближается потенциально опасный астероид. Космический объект под обозначением 2016 JG12 пролетел 20 ноября на расстоянии 5,5 млн км при скорости 7,48 км/с. Диаметр астероида, по словам ученых, составлял от 83 до 190 м.

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