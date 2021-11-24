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Известия.ru

Псаки не стала комментировать информацию об отправке оружия на Украину

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Источник изображения: Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Andriy Andriyenko

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отказалась комментировать информацию СМИ, согласно которой США рассматривают возможность отправки вооружений на Украину.

«Мне нечего анонсировать относительно этого», — сказала она, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на брифинге 22 ноября.

Ранее в тот день CNN сообщил, что Штаты рассматривают возможность отправки военных советников, а также допвооружения на Украину в связи с утверждениями о якобы концентрации российских сил вблизи границы между Украиной и РФ.

«Мы по-прежнему серьезно озабочены российской военной активностью и жесткими заявлениями относительно Украины. Призываем Россию снизить напряженность», — добавила Псаки.

Также 22 ноября секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов поблагодарил США за оказанную помощь в военной сфере. Неделей ранее США передали Украине около 80 т боеприпасов. Эти поставки — часть дополнительной помощи Киеву в области безопасности, общая стоимость которой составит $60 млн.


За последние дни в ряде западных СМИ заявили о якобы возможном российском вторжении. В частности, 20 ноября телеканал CBS News со ссылкой на источники заверил, что якобы такая угроза нарастает с приближением холодов.

Также о подобных планах России заявлял глава разведуправления министерства обороны Украины Кирилл Буданов. Украинский политолог Михаил Погребинский охарактеризовал слова Буданова как фейк или политическую игру. По словам эксперта, задача подобного заявления — настроить на нужный лад украинцев и европейских партнеров по НАТО.

Он выразил надежду, что высшие руководители Украины «не примут решения о чем-то серьезном, способном зажечь огонь третьей мировой войны», потому что все понимают недопустимость подобного.

Как подчеркнул представитель Кремля Дмитрий Песков, Запад искусственно нагнетает истерику своими заявлениями о якобы подготовке к нападению на Украину. Он добавил, что не исключены провокации, а странам НАТО следовало бы перестать «накачивать Украину современными вооружениями».

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву. Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта.

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