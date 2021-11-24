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Интерфакс-АВН

Экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ прибыли на Чукотку

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МиГ-31БМ
МиГ-31БМ.
Источник изображения: militarynews.ru

Владивосток. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Плановая смена дежурных сил авиации, несущих боевое дежурство по противовоздушной обороне, прошла на Чукотке, сообщила во вторник пресс-служба Тихоокеанского флота (ТОФ).

"На аэродром Угольные Копи прибыли экипажи высотных истребителей МиГ-31БМ и технический состав, которые приступили к решению задач по охране воздушных рубежей РФ в назначенном районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что использование самолетов истребительной авиации с аэродрома на Чукотке позволяет расширить радиус их действия.

Летчики из состава смешанного авиаполка Войск и сил на северо-востоке уже более года несут боевое дежурство в Арктике, и свыше 10 раз поднимались на сопровождение военных иностранных самолетов, приближающихся к границе России, говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Проекты
Арктика
ТОФ
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