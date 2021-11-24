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ТАСС

При запуске "Причала" может быть установлен рекорд по выводимой "Союзом-2" массе к МКС

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Ракета-носитель "Союз-2"
Ракета-носитель "Союз-2".
Источник изображения: © Сергей Фадеичев/ТАСС

Максимальная нагрузка для него составляет 8,25 тонн

МОСКВА, 23 ноября. /ТАСС/. Роскосмос может установить рекорд по выводимой к Международной космической станции (МКС) массе ракетой "Союз-2" во время запуска узлового модуля "Причал". Об этом сообщил ТАСС историк космонавтики Александр Железняков.

"Если говорить о полетах [с помощью "Союза-2"] к МКС, то да, это действительно рекордная масса", - сказал он.

По словам историка космонавтики, масса полезной нагрузки при запуске будет практически на пределе возможностей "Союза-2". При этом ракета уже выводила некоторые изделия аналогичной массы на этом носителе, но не к МКС.

Максимальная выводимая нагрузка "Союзом-2" составляет 8,25 тонн. Предполагается, что 24 ноября носитель выведет 8,18 тонн.

Запуск корабля "Прогресс М-УМ" с узловым модулем "Причал" на ракете-носителе "Союз-2.1б" с космодрома Байконур запланирован на 16:06 мск 24 ноября. Стыковка к многоцелевому лабораторному модулю "Наука", который 29 июля причалил к МКС, запланирована на 26 ноября. Ранее гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что новый модуль позволит расширить возможности стыковок с МКС российских кораблей, в том числе нового корабля "Орел".

Кроме того, корабль-модуль должен также доставить на борт МКС около 700 кг различных грузов, в том числе ресурсную аппаратуру и расходные материалы, средства водоочистки, медицинского контроля и санитарно-гигиенического обеспечения, средства технического обслуживания и ремонта, а также стандартные рационы питания для экипажа 66-й основной экспедиции.

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Рогозин Дмитрий
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Медицина
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Прогресс ТГК
Союз-2 РН
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