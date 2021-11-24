Легендарный советский Т-62 превратится в БМПТ-62

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В мире продолжается эксплуатация нескольких тысяч танков Т-55 и Т-62. Где - то их планируют заменить на более современные боевые машины, где-то модернизируют и оставляют на службе, а где-то переделывают в технику совершенного другого предназначения.

Например, в этом году стало известно, что алжирские военные намерены переделать часть своих "шестьдесят вторых" в своеобразные боевые машины огневой поддержки.

Сообщалось, что башня со 115-мм пушкой будет демонтирована, а вместо нее установят боевой модуль "Бережок", хорошо известный по усовершенствованным БМП-2М. Он вооружен 30-мм пушкой и автоматическим гранатометом такого же калибра, 7,62-мм пулеметом противотанковым ракетным комплексом "Корнет".

Будет усилена лобовая броня корпуса, бортовые проекции. Более мощный двигатель улучшит подвижность.

Местные источники утверждают, что радикально изменившаяся машина получит обозначение БМПТ-62. Не исключено, что аналогичным образом поступят и в других странах, где еще имеются эти легендарные танки, поступившие на вооружение почти 60 лет назад.