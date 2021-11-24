Войти
Вестник Мордовии

Легендарный советский Т-62 превратится в БМПТ-62

354
0
0

Источник изображения: Фото: Отвага2004

В мире продолжается эксплуатация нескольких тысяч танков Т-55 и Т-62. Где - то их планируют заменить на более современные боевые машины, где-то модернизируют и оставляют на службе, а где-то переделывают в технику совершенного другого предназначения.

Например, в этом году стало известно, что алжирские военные намерены переделать часть своих "шестьдесят вторых" в своеобразные боевые машины огневой поддержки.

Сообщалось, что башня со 115-мм пушкой будет демонтирована, а вместо нее установят боевой модуль "Бережок", хорошо известный по усовершенствованным БМП-2М. Он вооружен 30-мм пушкой и автоматическим гранатометом такого же калибра, 7,62-мм пулеметом противотанковым ракетным комплексом "Корнет".

Будет усилена лобовая броня корпуса, бортовые проекции. Более мощный двигатель улучшит подвижность.

Местные источники утверждают, что радикально изменившаяся машина получит обозначение БМПТ-62. Не исключено, что аналогичным образом поступят и в других странах, где еще имеются эти легендарные танки, поступившие на вооружение почти 60 лет назад.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Алжир
Продукция
БМП-2
БМП-2М
БМПТ Рамка-99
Корнет
Т-55
Т-62
Похожие новости
06.09.2021
О необычном проекте по превращению танка Т-62 в БМПТ рассказали в Алжире
03.09.2021
Алжирские военные хотят превратить Т-62 в БМПТ с помощью "Бережка"
27.07.2016
Иммунитет от "весны"
03.04.2015
Минобороны РФ намерено модернизировать БМП-2 и БМД-2
13.09.2010
Броня крепка, но Запад нам дороже
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.11 05:31
  • 69
Sina (Китай): заморский эксклав наконец-то «расцвел»! Россия вонзает нож в самое сердце НАТО
  • 24.11 04:58
  • 16
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 24.11 04:42
  • 74
В США удивились размерам Су-75
  • 24.11 03:07
  • 1
«Армения потребует у России вывести 102-ю военную базу»
  • 24.11 02:33
  • 407
Шойгу счел необходимым построить в России еще несколько крупных городов
  • 24.11 02:15
  • 1
Пазл сложился: алмазные мозаики заменят кремний в микросхемах
  • 23.11 20:47
  • 12
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 23.11 17:35
  • 10
«Никакого настроя на реванш в Карабахе у армянского общества нет»
  • 23.11 17:28
  • 2
США разместят в Германии оружие будущего против России
  • 23.11 17:16
  • 2
В России рассказали о постройке авианосца ради «внушительной картинки»
  • 23.11 15:10
  • 1
Корреспондент (Украина): ВСУ впервые применили Javelin на Донбассе
  • 23.11 14:50
  • 3
Владельцы оружия опасаются нарушений прав из-за поправок в закон
  • 23.11 14:46
  • 19
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 23.11 13:45
  • 48
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 23.11 10:59
  • 1
На Украине заявили о первом боевом применении Javelin в Донбассе