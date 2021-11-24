The Times: русский адмирал обвинил НАТО в катастрофе с российским «Курском»

The Times подвергает сомнению последние заявления адмирала Попова относительно виновности НАТО в гибели «Курска». Британцы считают их вызванными общим ростом напряженности в отношениях между Россией и альянсом. Версия столкновения пока не получила подтверждений. The Times считает, что это попытка адмирала оправдаться за катастрофу.

Бывший российский адмирал заявил, что, вероятно, в гибели атомной подводной лодки «Курск» виноват военный корабль НАТО.

Гордость российского Северного флота АПЛ "Курск" затонула в ледяном Баренцевом море в 2000 году, в результате чего погибли все 118 человек экипажа, находившиеся на ее борту. Официальной причиной был назван взрыв в торпедном отсеке АПЛ во время учений. При стоимости в 1 миллиард долларов подводная лодка водоизмещением 14 000 тонн была спроектирована как непотопляемая.

Вячеслав Попов, руководивший Северным флотом России с 1999 по 2001 год, заявил, что подводная лодка НАТО отслеживала "Курск" до катастрофы. Он сказал, что во время шторма она, возможно, "подошла слишком близко" к российской подводной лодке.

75-летний Попов сказал, что он на 90 процентов уверен в названии той подводной лодки НАТО, но не может предоставить "железные" доказательства. "Но она была там, в этом районе", - сказал он РИА Новости, российскому государственному информационному агентству. Британский флот и Пентагон ранее отрицали, что их суда находились в этом районе.

Попов, который сейчас является членом политсовета партии президента Путина "Единая Россия", сказал, что сообщение SOS, которое известило спасателей об инциденте, было отправлено подводной лодкой НАТО, а не "Курском". Он утверждает, что в результате столкновения было серьезно повреждено и судно НАТО.

Попов и ранее настаивал на том, что катастрофа, самая серьезная военно-морская катастрофа в России после распада Советского Союза, была вызвана столкновением "Курска" с неопознанным другим судном. Сейчас он впервые обвиняет в этом НАТО.

Владимир Куроедов, в то время командующий ВМФ России, сразу после гибели "Курска" заявил, что на корпусе подводной лодки имелись признаки "крупного и серьезного" столкновения с иностранным судном. Также предполагалось, что российская подводная лодка могла столкнуться с миной, оставшейся после Второй мировой войны. Эксперты поставили под сомнение обе версии.

Заявления Попова прозвучали на фоне растущей напряженности между НАТО и Россией. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил на выходных, что западный военный альянс "концентрирует военный кулак" у границ России.

В пятницу 19 ноября Путин заявил, что западные стратегические бомбардировщики, вооруженные "очень серьезным оружием", совершали полеты в пределах границ России у побережья Черного моря. Он также предупредил, что НАТО не принимает всерьез "красные линии" России по расширению своей военной инфраструктуры на Украине.

Трагедия с "Курском" произошла в первый год пребывания Путина у власти, и его тогда остро критиковали за то, что он не вернулся немедленно из отпуска на Черном море, чтобы взять под свой контроль спасательную операцию. Также задавались вопросы относительно допущенной им задержки с одобрением международных предложений помощи, в том числе от британской спасательной группы, которой было разрешено войти в этот район только через пять дней после катастрофы.

Считается, что критическое освещение трагедии стало важным фактором в решении Путина взять контроль над национальными телеканалами. Путин также вызвал споры, когда ведущий CNN Ларри Кинг спросил его, что случилось с АПЛ "Курск", и он лаконично ответил: "Она затонула". Обломки подлодки были подняты в 2001 году.

После катастрофы на "Курске" произошло еще четыре несчастных случая с участием российских подводных лодок, в которых погибло 45 человек. Самая последняя авария имела место в 2019 году, когда 19 моряков погибли на борту атомной подводной лодки "Лошарик" в результате пожара.

Комментарии читателей газеты The Times

Jon Woolery

Я могу поверить в то, что первоначальный сигнал тревоги исходил, прямо или косвенно, от западной подводной лодки, которая находилась в пределах акустической слышимости шума, который, несомненно, исходил от "Курска", когда он получил физические повреждения и затонул.

Но я не верю, что имело место столкновение, поскольку слухи о нем просочились бы задолго до сегодняшнего дня из какого-либо правительства или с ремонтного предприятия, где предположительно, могла бы оказаться западная подлодка.

Human privilege

Возможно, нынешнее российское руководство с детства не усвоило как следует известную во всем мире сказку "мальчик и волк". Если бы АПЛ НАТО действительно в один прекрасный день столкнулась бы с российской подводной лодкой, никто бы не поверил российским новостям. Не думаю, что мы можем слишком доверять тому, что говорит нам наше BBC, но, к сожалению, новости из российских источников, выглядят еще хуже.

Peter Jordan

Это все разговоры ни о чем. Никто, нигде и никогда ни с западной, ни с российской стороны не расскажет правду!

Jabba LeChat

Думаю, во всем виновато плохое тогдашнее состояние российской техники, плохая боевая выучка экипажа и индиферрентное отношение офицеров к своим служебным обязанностям.

Helios

Эта история с отставным русским адмиралом - часть операции под названием "маскировка".

Valerie Huff

Меня очень печалит мнение других стран о России. После распада СССР его больше никогда не приняли в мировое сообщество. Россия подвергается санкциям, даже ее газопровод атакован, чтобы причинить им вред, и они обвиняются во вторжениях, которых они не совершали.

Люди, которые здесь комментируют, говорят, что русские всегда обвиняют других в своих ошибках. Но мне кажется, все вокруг так поступают.

Как сказал Джимми Картер в своем сообщении на Facebook, почему страны не могут быть "сверхдержавами" в вопросах мира, равенства или уважения окружающей среды?

Я уважаю большинство стран и побывала в очень многих. Я не понимаю уничижительного мнения некоторых людей о других культурах или странах. Причем без реальных доказательств.

Bob

Дело не в отношении к России и русским людям. Это отношение к путинскому режиму. Однако, если многие люди в России действительно думают, что это лучшее, что они могут иметь, и по-прежнему голосуют за Путина, то, к сожалению, они и получают то, что имеют. Конечно у Путина все еще есть изрядная поддержка. Но его агрессивность по отношению к западным странам кажется мне необоснованной и неразумной.

Steve Walker

Не знаю, кто рассчитывает обмануть мировую общественность этой чепухой. Предполагаемый взрыв торпеды и боезаряда на "Курске" был зафиксирован сейсмографами по всему миру. Эти свидетельства совершенно не совпадают с тем, что должно было произойти при столкновении подлодок.

Christopher Holland

Безопасность на российских подводных лодках была настолько низкой, что им не требовалась никакая помощь извне для того, чтобы потонуть - они делали это сами. Русские часто говорят, что их подводника с АПЛ всегда можно опознать, потому что он светится в темноте.

Liz Wright

Отговорки отставного адмирала Попова похожи на глупые отговорки школьника: "Я сделал домашнее задание, но его съела моя собака!".

serialluncher

Этот адмирал должен стыдиться. Как же так получилось, что Советы так долго отказывались от помощи Запада и просто позволили команде умереть!

Rapscallion

Мне кажется, что само время появления этих заявлений Попова очень о многом говорит!

Richard Halstead

И я думаю о том же, особенно в свете массовой концентрации российских войск на границе с Украиной!

MikeB 1947

Британский королевский флот и Пентагон отрицают, что в этом районе находились какие-либо их подводные лодки, но, поскольку они никогда не раскрывают подробностей своих операций, в то время ими вполне могла выполняться какая-то совершенно секретная миссия. Если бы это было так, то могла и произойти авария, но никто в Министерстве обороны Великобритании, НАТО или ВМС США никогда не признается в том, что там случилось в действительности.

Ray Johnson

Попов просто прикрывает свои неудачи на посту командующего флотом.

Русские не проводили крупных учений Северного флота в течение 10 лет, когда "Курск" вышел в море вместе с большей частью остального флота, поэтому их оборудование было изношено, а экипажи плохо обучены. Аварийно-спасательный буй был намеренно отключен перед учениями, так что русские не знали о затоплении лодки до 6 часов спустя, хотя близлежащие корабли (и, возможно, подводная лодка НАТО) слышали взрыв и сообщали о нем русским.

Они предприняли 4 неудачных попытки закрепить спасательный колокол, и только через 5 дней они обратились за помощью к НАТО. В конце концов на "Курск" проникли водолазы из Голландии и норвежских военно-морских сил - к тому времени весь экипаж был мертв.

Когда в конце концов "Курск" был поднят, вся передняя часть была оторвана неудачным испытанием торпеды, а не столкновением с каким-то военным кораблем НАТО.

Вся эта история лишний раз подчеркнула тогдашнюю полную неготовность ВМФ России и некомпетентность самого Попова!

Марк Беннеттс (Marc Bennetts)