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Интерфакс-АВН

Президент Эстонии отправляет солдат в Мали для участия во французской операции "Бархан"

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Военнослужащий эстонского военного контингента (ESTPLA) в Мали, участвующий в операции "Barkhane", 2019 год
Военнослужащий эстонского военного контингента (ESTPLA) в Мали, участвующий в операции "Barkhane", 2019 год.
Источник изображения: вооруженные силы Эстонии

Таллин. 23 ноября. ИНТЕРФАКС - Президент Эстонии Алар Карис принял в своей резиденции в понедельник военнослужащих, которые отправятся в Мали для участия в операции "Бархан".

"Даже самые далекие конфликты влияют на безопасность за пределами своего региона. Распространение терроризма, нестабильность и связанные с этим потоки мигрантов рано или поздно угрожают европейской безопасности. Мали и регион Сахель в целом являются в этом плане одним из ключевых регионов", - процитировала его слова пресс-служба главы государства.

Он подчеркнул, что Эстония участвует в операции в Мали, чтобы поддержать своих союзников, а это, в свою очередь, "дополнительный повод поддержать нас".

Карис отметил, что в настоящее время французские военные служат в составе боевой группы НАТО и "они готовы защищать безопасность Эстонии здесь, у нас на родине, точно так же, как стоим бок о бок с ними в Мали".

В состав эстонского контингента входит пехотное подразделение BKN-11 ESTPLA, которое сменит солдат, участвующих в операции "Бархан" с августа этого года.

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Страны
Мали
Франция
Эстония
Проекты
NATO
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