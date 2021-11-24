Подземная гавань «Ромео»

Свои последние мили подводная лодка С-49 прошла, следуя в уникальный музей в Балаклаве

Специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России совместно с моряками Черноморского флота завершили очередной этап масштабной реконструкции единственного в мире музея фортификационных сооружений с подземной гаванью для подводных лодок.

За этой многоходовой операцией я следил не один месяц, был свидетелем буксировки старенькой дизельной подводной лодки проекта 633 от причала Южной бухты, где она простояла многие годы в качестве зарядовой станции ПЗС-50, в док ФГУП «Севастопольский морской завод имени С. Орджоникидзе». В 2019 году ПЗС-50 была исключена из состава Черноморского флота и принято решение о ее музеефикации. К 9 мая 2021-го специалисты Военно-строительного комплекса Министерства обороны России завершили первый этап полного восстановления и обновления музейного комплекса. Осталось доставить в него главный экспонат.

Я получил прекрасную возможность побывать на подлодке, увидеть ее проржавевший в разных местах и густо обросший мидиями легкий корпус. Тогда подумалось: из этой старушки непросто будет сделать респектабельный музейный экспонат.

“В 70–80-х годах две подлодки – С-49 и С-11 были модернизированы по проекту 633РВ для испытаний противолодочных ракетных комплексов «Водопад» и «Ветер»”

К проектным работам инженеры-конструкторы ЦКБ «Черноморец» приступили в марте 2021 года, а непосредственно к доковым – 2 сентября. И 8 ноября подлодка вышла из дока и буксирами была доставлена к родному причалу. Чтобы провести операцию по ее буксировке в Балаклаву, нужно было ждать хорошей погоды.

Получив благоприятный прогноз погоды, в 7 утра 12 ноября моряки начали операцию по переводу лодки в Балаклаву. Выводили лодку из Южной бухты два рейдовых буксира, а затем швартовые концы передали на СБ-36 и уже экипаж мощного буксира потащил свежевыкрашенную субмарину в Балаклаву. На оттяжке был рейдовый буксир.

Караван смог подойти к входу в извилистую и неширокую бухту Балаклавы в расчетное время. Большой СБ-36 отошел в сторону, далее заводку в бухту и проход субмарины по извилистому фарватеру медленно и ювелирно осуществляли РБ 389 и РБ-365.

Автомобильно-пешеходное движение по Таврической набережной Балаклавы было прервано, ибо специалисты заранее отвели плавучий мост-дорогу в сторону, накануне даже проведя специальную тренировку. Полиция выставила ограждение, дабы скопившийся на набережной народ не мешал проведению операции. А посмотреть пришли многие десятки людей.

К месту музейной швартовки подлодки прибыли ветераны-подводники Черноморского флота во главе с председателем ветеранской организации капитаном 1-го ранга в отставке Виталием Манторовым. Многие из них были в военной форме, и это придавало событию особую значимость и торжественность. Подводные лодки в подземную базу не заводили с 1991 года.

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«Мы и все черноморцы, горожане ждали этого события не один десяток лет», – говорит Виталий Манторов. – Для будущих поколений сохранена средняя подводная лодка проекта 633. По классификации НАТО – «Ромео». Это серия дизель-электрических подводных лодок, построенная в СССР в 50-х годах. В период с 1957 по 1961-й на заводе «Красное Сормово» в Горьком было собрано 20 подводных лодок. Всего их выпущено около 80 единиц, часть из которых экспортировалась. Их немало было и на нашем Черноморском флоте. Подлодка могла брать 14 торпед или 28 мин, она погружалась до 300 метров, рабочая глубина – 270 метров. Экипаж составлял 52 человека, девять из них – офицеры. Подводные лодки проекта 633 оставили заметный след в жизни подводников не только нашей страны. Они до сих пор стоят на вооружении некоторых стран. Поэтому событие очень значимое как для флота, Севастополя, Балаклавы, так и для всех подводников страны».

«Но эта подлодка особая, – добавляет бывший командир БЧ-5 этой подлодки капитан 1-го ранга в отставке Валерий Шевцов, – она опытовая. В 70–80-х годах две подлодки – С-49 и С-11 были модернизированы по проекту 633РВ для испытаний противолодочных ракетных комплексов «Водопад» и «Ветер». Поэтому у нее есть конструктивные особенности, она могла стрелять и ракетами».

Фото: Владимир Пасякин

Буксиры развернули подлодку, и она тихо-тихо, буквально по сантиметрам начала втягиваться в штольню. Когда подлодка встала на свое штатное место, раздались аплодисменты. Гулкое эхо разнеслось под каменными сводами укрытия в горе Таврос, способного выдержать прямое попадание атомной бомбы и ставить в целости огромный подземный гарнизон, размещавшийся тут не одно десятилетие. Здесь были подземный завод и док, а еще арсенал, где хранились ядерные боеприпасы.

Спасатели Черноморского флота выполнили сложную операцию без сучка и задоринки, в очередной раз продемонстрировав высокое профессиональное мастерство. Стоит отметить и умелые действия береговой АСП и экипажей спасательного и рейдовых буксиров.

Операция по установке подлодки в сухой док музея началась в субботу, 13 ноября. А уже во вторник, 16 ноября, музеефицированная субмарина встала на четыре опоры в сухом доке, откуда откачивают воду. Спустя много лет она заняла историческое место именно там, где раньше выполнялся ремонт подлодок этого и других проектов.

Теперь атмосфера аутентичной противоатомной подземной базы в толще скалы в Балаклаве (некогда совершенно секретного объекта № 825 для укрытия и ремонта подлодок) дополнена современными мультимедийными технологиями, световыми, звуковыми и декорационными решениями, а также оригинальными инсталляциями с использованием подлинных экспонатов и артефактов.

Владимир Пасякин, капитан 1-го ранга

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (908) за 23 ноября 2021 года