На передовой в мирное время

В 27-м ЦНИИ Минобороны разработаны новые препараты для борьбы с COVID-19

13 ноября войска радиационной, химической и биологической защиты отметили 103-ю годовщину со дня образования. Более века они защищают мир и безопасность страны. Но в отличие от других войск остаются порой как бы на втором плане. О них обывателю не так уж много известно. Между тем задачи, которые они решают даже в мирное время, очень серьезны. Об этом и о других направлениях деятельности частей и подразделений рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, Герой Труда Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

– Игорь Анатольевич, войскам РХБЗ более века. Известны их героические дела в годы войны, в ходе ликвидации чрезвычайных ситуаций, например во время аварии на Чернобыльской АЭС. А какие задачи они решают в обычной обстановке, когда не свистят пули, не случаются ЧП?

– Войска РХБ защиты сегодня – это мобильные, компактные, боеспособные подразделения, оснащенные современной военной техникой, приборами, лабораторной базой для проведения научных исследований. Состояние войск, их структура и выучка личного состава позволяют выполнить все задачи, поставленные военно-политическим руководством государства, прежде всего по обеспечению безопасности страны. В частности, по нейтрализации угроз радиационного, химического и биологического характера.

В текущем году подразделения РХБ защиты оказали помощь 26 субъектам Российской Федерации по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Каждый из нас на себе ощутил опасность жизни и здоровью, вызванную распространением новой коронавирусной инфекции.

В короткие сроки для выполнения задач по дезинфекции были сформированы 139 сводных отрядов численностью около 2800 человек, выделено до 900 единиц специальной техники. Эти подразделения совместно с медицинским персоналом участвовали в карантинных мероприятиях, проводили профилактическую дезинфекцию. Как и врачи, они работали в красных зонах, не раз рисковали здоровьем и собственной жизнью.

Спустя год можно с уверенностью сказать, что все решения, принятые руководством Министерства обороны на этом направлении, были на сто процентов правильными и обоснованными. Только благодаря вакцинации и защитным мерам удалось взять под контроль распространение опасного вируса, и в будущем, уверен, мы сможем его победить, вернуться к нормальному течению жизни, как до эпидемии.

“Тест-система была разработана в течение 14 суток после опубликования 31 декабря 2019 года специалистами Китая полной последовательности генома нового коронавируса”

Кроме того, еще одной из важных задач войск РХБ защиты мирного времени в 2021 году была ликвидация химического заражения в городе Усолье-Сибирском в соответствии с решением президента Российской Федерации.

Сводным отрядом Минобороны России выполнены мероприятия по обеспечению химической безопасности: вскрытия, перетаривания, дегазации и фрагментирования аварийных емкостей, содержащих более 100 тонн токсичных веществ, находящихся под давлением; извлечения из аварийных скважин токсичных химикатов, содержащих эпихлоргидрин; для предотвращения возникновения аварийных ситуаций поставлено 356 водяных завес.

Но это еще не все. Наши войска выполняют задачи по выявлению и оценке биологической обстановки, предупреждения и распространения инфекционных заболеваний, предотвращения возникновения эпизоотий и заражения местности биологическими отходами.

Наиболее напряженная обстановка в последние два года сложилась в городе Тулуне и Тулунском районе Иркутской области. Ситуация осложнялась наличием в районе подтопления действующих и законсервированных скотомогильников.

В район кризисной ситуации были направлены подразделения войск РХБ защиты. В ходе спасательных работ отобрано более 300 проб воды, грунта и биоматериалов павших животных, проведены диагностические исследования на наличие возбудителей, дезинфекция более 400 социально значимых объектов. А также частных и многоквартирных домов, крестьянско-фермерских хозяйств общей площадью более 300 тысяч квадратных метров, продезинфицированы места подъема и уничтожения павших животных.

Кроме того, нашими специалистами осуществлены подвоз и доставка населению более 1,5 тысячи кубических метров технической воды. Необходимо отметить совместную работу с Минздравом по выдаче дезинфекционных препаратов на мобильных и стационарных пунктах выдачи.

Экологической катастрофы удалось избежать.

В подвергшихся стихии районах сейчас поддерживается стойкое эпизоотическое благополучие.

– Россия первой уничтожила свои запасы химического оружия. Но в арсеналах США они еще остались. Как вы оцениваете эту ситуацию и готовы ли мы к защите войск от ОМП, если это потребуется?

– Российская Федерация, несмотря на огромные трудности, особенно в 90-х годах, утилизировала свое химоружие, а это совсем немалое оставшееся наследие Советского Союза в размере 40 тысяч тонн! Последний химический боеприпас был уничтожен на объекте по хранению и уничтожению химического оружия «Кизнер» (Удмуртия) 27 сентября 2017 года. Данный факт официально подтвержден сертификатом Организации по запрещению химического оружия.

В настоящее время последним обладателем химического оружия в мире, как вы правильно отметили, остаются Соединенные Штаты Америки. Что касается средств защиты личного состава, то при необходимости войска ими будут обеспечены.

– В Великую Отечественную из средств защиты были в основном только противогазы. А какая техника сегодня находится на вооружении войск РХБЗ? Какими качествами и основными техническими характеристиками она обладает?

– В настоящее время на снабжении (вооружении) войск РХБ защиты состоят образцы специальной техники, позволяющей выполнять широкий спектр мероприятий РХБ защиты войск (сил) и населения как в военное, так и в мирное время.

Это образцы машин для специальной обработки, такие как авторазливочные станции АРС-14КМ, универсальные тепловые машины УТМ-80М, универсальные станции специальной обработки УССО, комплекс для аэрозольной дезинфекции транспорта, зданий, сооружений и средств индивидуальной защиты КДА, контрольно-распределительный пункт КРПП-2.

Особенностью УТМ-80М, например, является то, что машина позволяет проводить специальную обработку крупногабаритной авиационной, ракетной и другой военной техники.

Комплекс КДА предназначен для проведения дезинфекции аэрозольным методом транспорта, зданий, сооружений и средств индивидуальной защиты экологически безопасной перекисной дезинфицирующей рецептурой. Кстати, в последнее время они прошли хорошую обкатку. Комплексы КДА и авторазливочные станции АРС-14КМ, например, применялись при оказании помощи зарубежным странам в борьбе с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

Универсальная станция УССО обеспечивает проведение специальной обработки средств индивидуальной защиты и снаряжения военнослужащих, носимого радиоэлектронного и другого чувствительного оборудования, наружных поверхностей вооружения, военной и специальной техники, внутренних объемов пневмосооружений и санитарной обработки личного состава.

Стоят на вооружении также машины радиационной, химической и биологической разведки – РМХ-6, РХМ-8 на базе автомобиля «Тигр», РХМ-9 на базе автомобиля «Тайфун-К», УАЗ-РХБ. Для машин РХМ-8, РХМ-9 разработан абсолютно новый приборный комплекс, который позволяет увеличить скорость и дальность ведения разведки в полтора-два раза. Беспилотный летательный аппарат «Гранад ВА-1000» из состава машины РХМ-9 при необходимости можно будет использовать для решения и других задач в интересах наших войск при выполнении мероприятий РХБ защиты.

Подвижные комплексы контроля РХБ заражения в войсках представлены комплексом лабораторным полевым КЛП-1О (ПХЛ-2), комплексом модульным для анализа патогенных биологических материалов (агентов) и поддержки принятия решений оперативных групп Минобороны России. Они действуют в чрезвычайных ситуациях биологического характера МКА ПБА, а также комплексами мобильными РХБ разведки КМ-РХБР, специальной обработки КМ-СО и поиска источников ионизирующих излучений КМ-ПИИ для обеспечения безопасности важных спортивных и международных мероприятий КМ-РХБР.

Применение новых физико-химических методов для аппаратурного наполнения лабораторий позволяет проводить анализ проб со сложным радионуклидным составом, автоматизировать процесс пробоподготовки и повысить производительность проведения анализов, а также осуществлять автоматическую идентификацию ПБА методом ПЦР.

Есть машины для аэрозольной маскировки и снижения заметности войск (сил) и объектов. В частности, термодымовая машина нового поколения ТДА-3 и комплекс дистанционного управления аэрозольным противодействием КДУД, обеспечивающий в автоматизированном режиме раскладку на местности новых унифицированных дымовых шашек УДШ-2 и дистанционное управление рубежами дымопуска в реальном масштабе времени.

Разработан комплекс технических и программных средств мобильной части Единой системы выявления и оценки масштабов и последствий применения оружия массового поражения и аварий (разрушений) на РХБ опасных объектах (ЕСВОП) – УКСОД-Т.

Комплекс УКСОД-Т обеспечивает автоматизированный сбор, обработку данных о параметрах ядерных взрывов и РХБ обстановке от средств засечки ядерных взрывов (наземных и космических) и машин РХБ разведки, а также формирование и передачу информации о РХБ обстановке заинтересованным потребителям в оперативном звене управления.

– Далеко не все знают, что в арсенале войск РХБЗ есть средства не только защиты, но и огневого воздействия на противника?

– На вооружении войск стоят тяжелые огнеметные системы ТОС-1А на базе танка Т-72А и ТОС-2 на новом колесном шасси УРАЛ-63706 с автономной системой заряжания неуправляемых реактивных снарядов (НУРС). Усовершенствованные автоматизированными системами управления огнем и позиционирования на местности, они обеспечивают поражение противника неуправляемыми реактивными снарядами в термобарическом снаряжении на дальности до 15 километров.

Фото: dfnc.ru

Наличие автоматизированной системы управления и наведения огня нового поколения, системы оптико-электронного противодействия высокоточному оружию позволяет выполнять большую часть огневых задач с закрытых огневых позиций. А увеличение дальности стрельбы в комплексе обеспечивает повышение живучести машины и безопасности расчета.

– Вы уже отчасти сказали о вкладе войск РХБЗ в борьбу с COVID-19. И надо отдать должное – в Вооруженных силах она идет достаточно эффективно. Какая еще работа ведется военными учеными в поисках противоядия от COVID-19?

– Практически сразу после выявления в нашей стране COVID-19 вопросы противодействия новой коронавирусной инфекции были взяты министром обороны на личный контроль. С марта 2020 года по поручению министра обороны генерала армии Сергея Шойгу под руководством первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова был создан Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения в Вооруженных силах новой коронавирусной инфекции. И войска РХБ защиты действительно с первых дней включились в борьбу с ней.

Уникальный коллекционный фонд патогенных микроорганизмов и научный потенциал 48-го ЦНИИ обеспечили разработку тест-системы для выявления РНК коронавируса методом ПЦР в реальном времени с достоверностью результатов свыше 95 процентов.

– А что это за тест-система и в чем ее эффективность?

– Тест-система была разработана в течение 14 суток после опубликования 31 декабря 2019 года специалистами Китая полной последовательности генома нового коронавируса. За две недели были выбраны праймеры и собран диагностический набор. Производство ПЦР-наборов организовано на площадке ООО «Синтол».

Была также проведена оценка эффективности отечественных и зарубежных препаратов (в том числе фавипиравира и гриппферона) с предоставлением заключений в Мин-

здрав России. В кратчайшие сроки разработана совместно с Центром имени Гамалеи рекомбинантная вакцина «Спутник-V».

– Получается, военные ученые также принимали участие в ее разработке, о чем мало кто говорит. Что еще сегодня делается в этом направлении?

– В Минобороны имеется большой опыт создания вакцин против чумы, сибирской язвы, натуральной оспы и других инфекций. Ранее во взаимодействии 48-го ЦНИИ с Центром имени Гамалеи и Главным военно-клиническим госпиталем имени Бурденко была разработана и зарегистрирована в нашей стране вакцина против геморрагической лихорадки Эбола.

Накопленный уникальный опыт позволил скоординировать усилия научных коллективов. Благодаря использованию ранее разработанной технологической платформы, а также подходам к доклинической и клинической оценке средств профилактики в кратчайшие сроки создана безопасная, эффективная вакцина «Спутник-V».

В настоящее время в соответствии с решением министра обороны организована разработка средств профилактики новой коронавирусной инфекции для перорального применения.

На базе 48-го ЦНИИ проводится оценка специфической активности наработанных серий вакцинного препарата в отношении наиболее опасных эпидемически значимых вариантов коронавируса.

В 27-м Научном центре Министерства обороны разработаны перспективные образцы БАДов, основными компонентами которых являются экстракт аронии, эхинацеи, фукоидан, гидролизат кальмара тихоокеанского и другие вещества природного происхождения, которые повышают противовирусную защиту организма. После проведенной оценки их эффективности в отношении COVID-19 в начале ноября на один из БАДов получено свидетельство о государственной регистрации.

Проведенные нами эксперименты показали, что уже на второй день использования биологически активной добавки к пище, получившей название «КовБАД», количество вируса в носоглотке снижается в два раза, а на шестой его концентрация сокращается в 16 раз. Как следствие – снижается и воздействие на человеческий организм, болезнь протекает с меньшими осложнениями.

Беседовал Олег Фаличев

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (908) за 23 ноября 2021 года