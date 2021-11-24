Учебный апокалипсис

Над южной Европой пилоты НАТО репетировали ядерную войну

18 октября силы НАТО начали свои ежегодные ядерные учения под кодовым наименованием Steadfast Noon. В недельных маневрах, проходящих в небе Южной Европы, участвовали самолеты и персонал из 14 стран блока. По заявлению командования, «Непрерывный полдень» включает в себя тренировочные полеты с истребителями двойного назначения при поддержке разведывательных самолетов и самолетов-заправщиков.

На них отрабатываются получение и транспортировка американских ядерных бомб В61 и условно их применение. По словам официальных представителей альянса, тренировки помогают обеспечить безопасность, надежность и эффективность средств ядерного сдерживания НАТО.

Ядерные базы на юге Европы – «Авиано» на северо-востоке Италии и «Инджирлик» на юге Турции за последние пять лет неоднократно модернизировали, усиливая периметры безопасности ядерного оружия.

Вторая ядерная база в Италии – «Геди» находится недалеко от Брешии. Голландские F-16 и немецкие Tornado работают из авиабазы «Геди» вместе с итальянскими Tornado, в то время как американские и бельгийские F-16 и, возможно, чешские Grippen взлетают с ВПП в «Авиано».

Учения Steadfast Noon проходили практически одновременно со встречей министров обороны стран НАТО, хотя неясно, случайно ли это. Альянс, как и РФ, значительно сократил арсеналы нестратегических ядерных вооружений в Европе со времен холодной войны. Оставшееся оружие, вероятно, было направлено на вывод, если бы не события на Украине в 2014 году. И заявлениями о том, что Москва увеличивает свой нестратегический ядерный арсенал, в Брюсселе вновь подчеркнули важность тактического ЯО США в Европе.

В НАТО объявили, что «Стойкий полдень» проходит над южной Европой, но не определили основную операционную базу. В прошлом году эти маневры проводили силами Нидерландов на авиабазе «Волкель».

“Гравитационная бомба B61-12, которая размещается в отсеках F-35A, примерно в три раза точнее, чем бомбы B61-3/4, хранящиеся на базе. Повышенная точность достигается за счет нового управляемого хвостового оперения”

Отметим, что в «Геди» базируется 6-е авиакрыло Stormo ВВС Италии, которому поручено использовать американские бомбы B61 с истребителей-бомбардировщиков PA-200 Tornado 102 и 154-й эскадрилий. Из 99 единиц PA-200 Tornado, введенных в строй с 1982 года, действующих немного – 38 A-200C Tornado IDS it-MLU последней модификации. Все они сконцентрированы в 6-м авиакрыле и уже со следующего года должны быть заменены на F-35A.

В подземных хранилищах базы 15 бомб B61-3/4, оружие находится на хранении 704-й эскадрильи поддержки боеприпасов ВВС США (MUNSS) – подразделения безопасности и технического обслуживания, состоящего из 130 человек, все подчиняются командующему авиабазы.

База Ghedi сейчас проходит основательную модернизацию для того, чтобы получить в следующем году новые истребители-бомбардировщики F-35A. Установлены периметры безопасности с двойным забором, недавно там завершили усовершенствование систем хранения и безопасности оружия (WS3), сигнализации и индикации (AC&D). Контракт выполнялся с сентября 2016-го до августа этого года и предусматривал модернизацию криптографической системы WS3 для шифрования данных и сигнализации, а также включал обновление системы AC & D путем замены устаревших компонентов и скрытой электрической проводки. Эти обновления четко видны на спутниковых снимках, как и новое «здание бункера», строящееся в 704-м районе MUNSS, а также отслеживаются грузовики с новой системой безопасной транспортировки ЯБ и технического обслуживания (STMS).

Новые периметры безопасности вокруг восьми защитных укрытий для самолетов, а также бывшая зона ядерной боевой готовности аналогичны модернизации безопасности, ранее выполненной на базах «Авиано» и «Инджирлик». Зона внутри периметра обычно называется зоной НАТО, имея в виду миссию ядерного удара. В 90-х годах НАТО установило в общей сложности 11 подземных хранилищ в 11 защитных ангарах для самолетов на базе «Геди». В каждом может быть до четырех бомб B61 (обычно в наличии только одна или две). Сегодня там в наличии 15 ЯБ.

Но есть загадка: новые периметры безопасности окружают только 10 из 11 убежищ. На спутниковых снимках, сделанных в апреле 2018 года, видны отметки от закладки новых кабелей AC&D, соединяющих хранилища в убежищах с объектами наблюдения и связи на базе. Прослеживая маркировку кабелей, вырисовывается закономерность: кажется, что они соединяют 11 убежищ, в том числе семь внутри нового периметра безопасности. Более того, образуют две петли, возможно, поэтому повреждение кабеля в одном месте не прервет связь с хранилищами на другой стороне. Вероятно, одно хранилище тренировочное или количество действующих хранилищ было уменьшено.

Есть еще одна загадка: несколько укрытий, подключенных к кабельной сети AC&D, расположены за пределами новых периметров безопасности, а несколько укрытий, которые, похоже, не подключены к сети, находятся внутри периметра. Поскольку живучесть была одним из оправданий для строительства хранилищ вместо центрального хранилища оружия, разумнее разбросать их по всей базе. Но 11 арсеналов построены, когда на авиабазе «Геди» хранилось намного больше ядерных бомб, чем сегодня. В 2000 году их насчитывалось более 40.

Возможно, четыре хранилища за пределами периметра – резервные. При нормальных обстоятельствах оружие будет находиться в семи хранилищах внутри периметра. Имея возможность хранить до четырех бомб B61 в каждом, даже в пяти хранилищах внутри основного периметра безопасности более чем достаточно возможностей для хранения 15 бомб, которые, вероятно, находятся в арсеналах. Эта авиабаза в 2022 году будет принимать F-35A, которые по своим ТТХ превосходят самолеты Tornado.

Гравитационная бомба B61-12, которая размещается в отсеках F-35A, примерно в три раза точнее, чем бомбы B61-3/4, хранящиеся на базе. Повышенная точность достигается за счет нового управляемого хвостового оперения, которое позволит более эффективно поражать высокозащищенные цели. КВО новой бомбы – 30 метров, в варианте B61-3/4 при сбросе с истребителя F-16C на высоте 3000 метров составляет 90 метров.

Последняя модификация B61 – B61-12 имеет четыре выбираемые настройки мощности в диапазоне от 300 тонн примерно до 50 килотонн. Но с повышенной точностью планировщик удара сможет выбрать вариант с меньшей мощностью для атаки и, следовательно, создать меньше радиоактивных осадков или атаковать цели с настройкой бомбы на максимальную мощность, для которых в настоящее время требуется стратегическая бомба большей мощности от бомбардировщика B-2.

Комбинация F-35A и B61-12 представляет собой значительное улучшение военного потенциала истребителей-бомбардировщиков двойного назначения НАТО в Европе. После последнего тестового бомбометания B61-12 с F-35A несколько недель назад начальник отдела стратегического сдерживания и ядерной интеграции ВВС США подполковник Дэниел Джексон сказал: «Истребители пятого поколения с такими возможностями дают совершенно новый потенциал стратегического уровня». Далее он пояснил, что бомбардировщик B-2 был выдающимся самолетом-невидимкой с ядерными способностями, и подчеркнул, что добавление «ядерных боеприпасов» к истребителю пятого поколения привносит несколько новых возможностей высокого уровня.

Количество американских тактических ЯБ, размещенных на европейских авиабазах, сокращается и составляет 100 единиц В61-3/4. Но это временно – боеприпасы переправляют в США на предприятие Pantex для модернизации до уровня В61-12, после чего возвратят обратно. Об этом говорит количество специальных укрытий-контейнеров WS3, проходящих модернизацию. В частности, на базе Kleine Brogel хранится 15 В61-3/4 для бельгийских F-16C, на базе Buchel – 15 ЯБ для самолетов Tornado GR3 ВВС ФРГ, еще столько же бомб хранится на базе Volkel для F-16C ВВС Нидерландов, 20 В61-3/4 хранится на территории турецкой базы Incirlik, только предназначены они для эскадрильи F-15Е ВВС США, турецкие ВВС лишены «второго ключа». Возможно, это временная мера, так сказать наказание за строптивость Анкары. По количеству ячеек хранилищ WS3 на всех базах можно предположить: после того когда все «европейские» В61-3/4 будут модернизированы до версии В61-12 с 2022 по 2025 год, как планируется, они займут свои места. Их снова станет 180.

Сергей Кетонов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (908) за 23 ноября 2021 года