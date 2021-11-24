Русский «Александр Македонский»

«Искандер» разрубит любой гордиев узел

На вооружении Сухопутных войск ВС Российской Федерации существует оружие, лишь одно упоминание об испытаниях, передислокации или модернизации которого вызывает истеричную реакцию у генералитета Пентагона и руководства НАТО. Несложно догадаться, что речь идет о семействе российских оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер», позиционируемых военным сообществом в качестве эффективного «обезоруживающего инструмента». И такая оценка сформирована исключительно на анализе боевого потенциала ОТРК, обеспечивающего не только уничтожение элементов системы ПРО, но и ликвидацию всей военной инфраструктуры, позволяющей противнику вести боевые действия: штабов, пунктов управления, узлов связи, хранилищ техники и материальных средств, объектов промышленности. «Искандер» только одним своим присутствием снижает градус военно-политической напряженности на европейском континенте.

Управление и разведка

Анализ вооруженных конфликтов и региональных войн последних десятилетий показывает неспособность одного, даже самого эффективного средства поражения оказывать радикальное влияние на победное завершение боевых действий. Достижение конечного успеха невозможно без тесной интеграции средств нападения с системами управления и разведки.

Специалистами АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» (город Коломна, Московская область), разработавшими ОТРК «Искандер», эта концепция принята в качестве основополагающей. Данные цели пункт подготовки информации ракетного комплекса получает от внешнего источника, в роли которого могут выступать беспилотный летательный аппарат, самолет-разведчик или космический спутник. С его помощью производится расчет полетного задания ракеты, которое посредством радиоканала транслируется на командно-штабные машины командиров дивизионов и батарей, после чего поступает на пусковые установки ОТРК.

Команда на запуск ракет может быть сформирована как командиром дивизиона (батареи), так и передаваться с пункта управления полка (бригады). Аппаратура командно-штабных машин и пунктов подготовки информации 9К720 выстроена на локальных сетях отечественных электронно-вычислительных машин. Причем применяемый вариант программного обеспечения комплекса не только определяет его функциональное назначение, но и может быть модернизирован с целью управления разнородными огневыми средствами.

Немного истории

Функциональное предназначение заключается в скрытной подготовке и нанесении максимально эффективного ракетного удара по стратегически важным малоразмерным и площадным целям, расположенным в глубине оперативного построения войск противника, включая:

“ Производителем предусмотрена возможность коррекции курса ракеты, в том числе посредством самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов. Это предоставляет возможность практически гарантированного уничтожения движущихся целей, включая надводные морские ”

огневые средства поражения (оперативно-тактические ракетные комплексы, позиции дальнобойной артиллерии, реактивные системы залпового огня и т. д.);

командные пункты и узлы связи;

авиационная техника на аэродромах базирования;

системы противовоздушной и противоракетной обороны;

скопления живой силы и техники противника;

объекты промышленной, административной и гражданской инфраструктуры.

Стартом разработки этого знакового проекта стало совместное постановление Центрального комитета КПСС и Совета министров СССР «О начале опытно-конструкторских работ по созданию оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» от 12 декабря 1988 года № 1452-294». Это решение родилось в результате титанических усилий главного конструктора АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» Сергея Павловича Непобедимого, сумевшего доказать членам Военно-промышленной комиссии необходимость создания ОТРК, способного полноценно заменить стоящий тогда на вооружении ВС СССР комплекс армейского звена 9К714 «Ока» – единственный на тот момент ракетный комплекс, не подпадавший под ограничения советско-американского договора «О ликвидации ракет средней и малой дальности» от декабря 1987 года.

Первое публичное представление нового ОТРК 9К720 состоялось в августе 1999 года на экспозиции международного авиационно-космического салона «МАКС». В «Искандере» воплотилось сочетание передовых для того времени решений, позволившее позиционировать его в качестве мобильного, высокоэффективного и простого в эксплуатации вооружения.

Еще одним моментом, обеспечившим перманентное развитие оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер», стало его полное соответствие требованиям добровольного соглашения, подписанного тридцатью четырьмя государствами в 1987 году и названного «Режим контроля за ракетными технологиями». Оно регламентирует обязательства государств, обладающих ракетными технологиями и планирующих их продажу за рубеж. Основные ограничения, установленные «РКРТ», касались полезной нагрузки и дальности полета ракеты – не более пятисот килограммов и трехсот километров.

У «Искандера» же показатели этих характеристик составляли 480 килограммов и 280 километров соответственно, что обеспечило ОТРК прекрасную экспортную перспективу. Оснащение ракет твердотопливными двигателями, проведение модернизации которых технически сложно и экономически нецелесообразно, не предполагает увеличение такого параметра, как дальность полета.

Примечательно, что размещение на каждой из пусковых установок и транспортно-заряжающих машин двух ракет (как не вспомнить об «Искандере Двурогом» – так называли Александра Македонского в Азии) способствует значительному усилению огневой мощи ракетных дивизионов. А минутный интервал между пусками ракет по разным целям позволяет с уверенностью говорить о высокой огневой производительности.

Для успешного преодоления систем ПРО в процессе разработки оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» было реализовано несколько нестандартных для того времени технических решений.

Первым из них стало максимально возможное снижение эффективной площади рассеяния ракеты. Это достигается максимально гладким и обтекаемым контуром. Однако процесс эксплуатации любой ракеты предполагает ее транспортировку, погрузку, заряжание, проверку работоспособности при помощи контрольной аппаратуры и тому подобные операции. Они невозможны без наличия в конструкции ракеты специальных технологических элементов: проушин, креплений, разъемов. Проблему решили креативно. Вспомогательные элементы объединили в две состоящие из соединенных пирозамками обоймы в виде полуколец. После старта сошедшей по сигналу системы управления с направляющих СПУ ракеты обоймы отстреливались, а оставшиеся на их месте технологические отверстия закрывались выдвижными люками, делая поверхность корпуса ракеты абсолютно гладкой. В сочетании с особым радиопоглощающим покрытием внешней поверхности это делало ракету малозаметной для радиолокационных станций противника.

Вторым и, пожалуй, главным нестандартным решением стала способность новой ракеты к активному маневрированию, делая траекторию своего полета к цели абсолютно непредсказуемой. Невозможность даже приблизительного расчета упрежденной точки встречи на основе методик, используемых при перехвате ракет, летящих по баллистической траектории, сводит практически к нулю потенциальные возможности любой системы противоракетной обороны. Много ли на вооружении армий коллективного Запада тактических или оперативно-тактических ракет с аналогичными характеристиками? Положительный ответ на этот вопрос, по мнению экспертов, может быть дан не раньше 2025 года.

Перспективы нового оружия

Однако и ОПК РФ не собирается останавливаться на достигнутых рубежах. Вот что по этому поводу сказал заместитель генерального директора АО «НПО «Высокоточные комплексы» – генеральный конструктор АО «Научно-производственная корпорация «Конструкторское бюро машиностроения» и просто выдающийся российский ученый-ракетостроитель Валерий Кашин: «Мы продолжаем опытно-конструкторские работы по созданию принципиально новых ракет для ОТРК «Искандер-М». Он (комплекс) перманентно развивается. Создано несколько внешне не отличающихся, но кардинально разных по «внутреннему наполнению» типов ракет. Даже навскидку сегодня можно говорить как минимум о семи типах ракет для оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М».

Однако вернемся к истории. 28 февраля 1993 года президентом Российской Федерации был подписан Указ о начале развертывания опытно-конструкторских работ по созданию ОТРК «Искандер-М». Основой технического задания на разработку стали принципиально новые концепции построения комплекса и оптимизации технических решений. Комплекс «Искандер-М» стал не модернизированной версией базового «Искандера», а абсолютно новым изделием, в производстве которого использованы передовые инновационные технологии.

В 2006 году оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер», успешно завершив программу полигонных испытаний (1998–2005), был принят на вооружение ВС РФ России. В настоящее время существует три модификации этого ОТРК, отличающиеся в первую очередь типом применяемых ракет.

«Искандер-М» – версия с пусковой установкой на две ракеты с максимальной дальностью полета не более 500 километров: управляемые твердотопливные ракеты с квазибаллистической траекторией полета 9М723 и их вариации 9М723-1, 9М723-1Ф (оснащена радиолокационной ГСН 9Б918), 9М723К1 (имеет БЧ кассетного типа).

«Искандер-К» – ОТРК разработан для применения принятых на вооружение в 2009 году крылатых ракет Р-500 (9М728), максимальная дальность полета которых достигает двух тысяч километров.

«Искандер-Э» – экспортная модификация комплекса, использующая ракету 9М723К-Э, максимальная дальность которой не превышает 280 километров, что полностью соответствует ограничениям, предъявляемым «Режимом контроля над ракетными технологиями».

По мнению российских специалистов, при комбинированном боевом применении двух основных модификаций оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» и «Искандер-К» его эффективность достигает того уровня, на который повлиять не в состоянии ни одна из современных систем ПРО.

«Искандер-М»

В октябре 2011 года оборонное ведомство РФ заявило об успешном завершении первого этапа испытаний ОТРК с новым боевым оснащением – ракетами с корреляционными системами наведения. Кроме того, он снабжен оптической и инерциальной навигационными системами, обеспечивающими высокую точность попадания.

Производителем предусмотрена возможность коррекции курса ракеты, в том числе посредством самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов. Это предоставляет возможность практически гарантированного уничтожения движущихся целей, включая надводные морские. Используемая комплексом ракета оснащена встроенной системой радиоэлектронной борьбы и комплектом ложных целей, аналогичных применяемым в межконтинентальной баллистической ракете «Тополь-М» (15Ж65). Величина отклонения ракеты при неплощадном поражении цели не превышает пяти – семи метров.

В состав оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» входят:

самоходная пусковая установка (9П78-1) на базе колесного шасси МЗКТ-7930 «Астролог»;

командно-штабная машина (9С552);

подвижный пункт подготовки информации (9С920);

транспортно-заряжающая машина (9Т250-1);

машина жизнеобеспечения;

машина регламента и технического обслуживания.

Установленный на СПУ 9П78-1 дизельный силовой агрегат ЯМЗ-846 мощностью 367,8 киловатта (500 л. с.) обеспечивает движение по шоссе со скоростью 70 километров в час. Пусковая установка надежно защищена от химического, радиационного или бактериологического поражения, а четыре гидравлических упора позволяют в случае необходимости экстренно разворачивать комплекс на неподготовленных площадках.

«Искандер-К»

В арсенал этой модификации оперативно-тактического комплекса «Искандер» включены две крылатые ракеты Р-500, способные на скорости 250 метров в секунду и высоте не более ста метров строить траекторию полета с учетом особенностей рельефа. Считается, что эти ракеты стали одной из формальных причин для предъявления РФ претензий о несоблюдении ДРСМД и в конечном итоге прекращения действия его положений.

О реальности страхов коллективного Запада

Получение входящей в состав 20-й гвардейской общевойсковой армии Западного военного округа 448-й ракетной бригадой (город Курск) ОТРК «Искандер-М» стало завершением процесса перевооружения ракетных частей СВ РФ. Планы, которыми несколько лет назад начальник Ракетных войск и артиллерии Сухопутных войск РФ генерал-лейтенант Михаил Матвеевский делился с корреспондентом РИА «Новости», успешно реализованы. Михаил Михайлович сказал: «Мы планируем к 2020 году полностью завершить комплекс мероприятий, целью которых станет качественное совершенствование структуры и боевого состава ракетных войск и артиллерии. Уровень оснащения их современными образцами вооружений будет превышать 70 процентов. В этот комплекс мероприятий включено и перевооружение всех ракетных бригад на новый современный ОТРК «Искандер-М».

В период с 2010 по конец 2019 года три вновь сформированные (3, 12 и 464-я) и девять существующих, кроме упоминавшейся 448-й, получили бригадные комплекты новых «Искандеров». Войска ЗВО приобрели возможность эффективного поражения стратегических объектов потенциального противника на значительных расстояниях. В зону поражения полностью попадают территории Украины, Польши, Литвы, Латвии, Эстонии, Дании, Швеции и Финляндии. А объективная реальность, складывающаяся из возможностей ракет развивать большую скорость, атаковать цель под углом девяносто градусов и непредсказуемо маневрировать на маршевом участке траектории полета, заставляет руководство НАТО принять тезис о бесполезности своей системы ПРО в качестве аксиомы.

Если же обвинения Запада в «преднамеренном занижении Россией дальности ракет 9М728 и 9М729» имеют под собой основания, то зона поражения «Искандера -М» расширяется до размеров европейского континента. Бредящим возможностью оказания силового давления на Российскую Федерацию официальным лицам Евросоюза следует уяснить очень простую вещь – с принятием на вооружение ОТРК «Искандер-М» Россия получила средство моментального и смертельно опасного для любого противника ракетного удара.

Виталий Орлов

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (908) за 23 ноября 2021 года