Не боясь ни льдов, ни мелей

Ледоколы силовых ведомств России в Арктике в мирное время послужат гражданскому освоению севера

Ледокольная программа России, имеющей самый многочисленный и передовой в мире ледокольный флот, расширяется с учетом требований силовиков и применения в условиях Крайнего Севера. Это касается, прежде всего таких структур, как Министерство обороны и ФСБ.

Для погранслужбы ФСБ

На Выборгском судостроительном заводе в Ленинградской области в 2020 году заложен патрульный корабль ледового класса «Пурга» проекта 23550 (шифр «Ермак»). Его водоизмещение составит 8500 тонн, и он будет способен преодолевать лед толщиной 1,7 метра. Ожидается, что корабль пополнит состав береговой охраны ПС ФСБ в 2024 году.

В открытых СМИ прошла информация, что два патрульных корабля проекта 23550, предназначенных для погранслужбы ФСБ, будут иметь внешний облик кораблей ВМФ. Отличия коснутся набора вооружений. Что это за вооружение, пока не сообщалось, но постройка головного корабля этого класса для ВМФ России, например, осуществлялась АО «Адмиралтейские верфи».

В 2019 году патрульный ледокол «Иван Папанин», оснащенный тактическим ударным вооружением (в том числе на борту ракетный комплекс «Калибр» и комплекс «Уран» с противокорабельными дозвуковыми ракетами Х-35У), спущен на воду. Его планируется передать флоту после государственных испытаний в конце 2023 года. Хотя «Калибры» вряд ли понадобятся кораблю погранслужбы, поскольку у него совсем другие задачи, а значит, и вооружение должно быть другое.

“Оснащение ВМФ России ледоколами является одним из приоритетных с учетом активного освоения арктической зоны, обеспечения нормального функционирования Северного морского пути, гидрографических исследований Арктики”

В среднем корабли этого класса строятся уже около четырех лет. Их необходимость для выполнения задач погранслужбы очевидна, ведь Россия обладает самыми протяженными в мире арктическими границами. Ледокольная гонка других стран Арктической зоны также показательна. Например, Канада для своей береговой охраны заказала шесть патрульных ледоколов. Однако наши корабли совершеннее. В их задачи будет входить не только содействие досмотру грузов, перемещаемых по Северному морскому пути, но и исполнение других функций, в том числе буксира, поисково-спасательного судна, а также решение антитеррористических задач.

Дальность плавания кораблей в 12 тысяч миль при автономности 70 суток говорит об увеличении этого параметра по сравнению с головным кораблем проекта. Экипаж в количестве 60 человек может быть увеличен за счет дополнительно размещаемого контингента в 50 человек. Это могут быть специалисты различных категорий и воинских специальностей или, к примеру, спецназ.

Что касается Минобороны РФ, то в настоящее время идет строительство не только двух ледоколов проекта 23550. Спущен на воду и представитель проекта 21180М «Евпатий Коловрат». Это произошло всего через два года после закладки. Корабль предназначен для ледовой проводки боевых и вспомогательных судов российского флота.

Три богатыря

«Евпатий Коловрат», который войдет в состав ВМФ России в 2022 году, – модернизированная версия уже находящегося в составе Северного флота «Ильи Муромца», ставшего первым за 45 лет ледоколом, созданным для нужд ВМФ. Примечательно, что для пограничной службы также строятся патрульные ледоколы, что многократно повысит уровень обеспечения безопасности прибрежной зоны Арктического шельфа.

По словам главкома ВМФ России адмирала Николая Евменова, сегмент программы военного кораблестроения не случайно включает в себя оснащение ВМФ России кораблями, ледоколами и судами обеспечения. Он является одним из приоритетных с учетом активного освоения Арктической зоны, обеспечения нормального функционирования Северного морского пути, гидрографических исследований Арктики.

vpk-news.ru

Маневренность судов этого проекта в ледовых условиях повышают современное навигационное оборудование и силовые агрегаты. Стоит заметить, что высокоавтоматизированная система управления «Залив-ЛК-21180», установленная на «Илье Муромце», получила высокую оценку Минобороны РФ. Маневренность ледокола обеспечивается полноповоротными механическими двухвинтовыми рулевыми колонками, а также носовым подруливающим устройством.

Отличительной особенностью модернизированной версии, также спроектированной в конструкторском бюро «Вымпел» (Санкт-Петербург), является уменьшенная осадка. Главный конструктор проектов КБ «Вымпел» Михаил Бахров пояснил, что уменьшенная осадка «Евпатия Коловрата» позволит ему заходить в порты Тикси (Якутия) и Диксон (Красноярский край), эксплуатируемые силами ВМФ России.

Обеспечение базирования и развертывания сил флота в заполярных условиях – одна из основных задач ледоколов проекта 21180/21180М, ведь они предназначены для ледовой проводки боевых кораблей и вспомогательных судов. В прибрежной зоне Арктики часто встречаются мелководные акватории. Вот почему особенно остро стоял вопрос по уменьшению осадки.

Водоизмещение «Ильи Муромца» составляет шесть тысяч тонн, что сравнимо с единственным норвежским патрульным ледоколом «Свальбард» (6300 тонн). При этом «Свальбард» длиннее (103,7 против 85 м). По ширине головной корабль проекта 21180 сопоставим с норвежским кораблем ледового класса. Ширина нашего корабля – 20 метров, норвежского – 19,1 метра.

Осадка практически идентична – 6,8 метра у нашего ледокола, 6,5 – у «Свальбарда». При этом управляет ледоколом экипаж в составе 35 человек, у норвежцев – 50. По дальности хода – до девяти тысяч миль (16,6 тыс. км) наш ледокол не уступает норвежскому судну. Он способен ломать лед толщиной до 1,5 метра и двигаться со скоростью 15 узлов (27,78 км/ч).

Водоизмещение «Евпатия Коловрата» – четыре тысячи тонн. В длину корабль чуть меньше головного корабля проекта (82 м), по ширине он приблизился к «Свальбарду» (19 м). А вот осадка 4,6 метра – это уже серьезное преимущество. Мелководные акватории ему не страшны.

Уменьшение экипажа до 28 человек свидетельствует о повышении роли автоматизированных систем управления. Корабль преодолевает лед толщиной один метр и развивает скорость до 14 узлов. Сохранение высоких показателей ледопроходимости достигнуто в том числе за счет установки двух винторулевых колонок и винта фиксированного шага.

На палубе «Евпатия Коловрата» будут размещены вертолет и одно небольшое судно (например, служебно-разъездной катер типа БЛ-820 разработки петербургской компании «Мнев и Ко»).

До 2027 года Минобороны планирует принять в состав флота еще один корабль проекта 21180/21180М, он предназначен для Северного флота.

Ввод в строй новейших дизель-электрических ледоколов, по словам адмирала Николая Евменова, произнесенным на совещании с сотрудниками НИИ кораблестроения и вооружения Военного учебно-научного центра ВМФ в Санкт-Петербурге, направлен на укрепление российского присутствия в высоких широтах.

В интересах экономики

В контексте притязаний на Арктику США, а также Евросоюза это направление, судя по всему, в ближайшие годы станет главным. Сохранение безопасности в Арктике каждая из приарктических стран видит сообразно собственным национальным интересам. В частности, когда Канада затевает свою ледокольную программу по строительству патрульных ледоколов для береговой охраны, она никак не согласовывает свои действия с США, не говоря уже о Евросоюзе.

ЕС, не желающий остаться за бортом освоения месторождений Арктики, весьма ревностно смотрит на участие стран – членов ЕС в совместных с Россией проектах. При этом Франция не стесняется использовать для проводки своих газоносных танкеров российские ледоколы, возможно, даже и находящиеся в составе ВМФ России. Это не может не раздражать Вашингтон, а с определенного времени и Брюссель. Однако это данность. Только Россия имеет в регионе ледокольный флот разного класса. С учетом взаимодействия силовиков с нефтегазодобывающими корпорациями в экономических интересах России нет сомнения, что в мирное время возможности ледоколов, находящихся в составе ВМФ, могут быть задействованы и в освоении месторождений Арктической зоны.

Запреты, которые фиксируют на бумаге Еврокомиссия и Вашингтон, вряд ли остановят неминуемые процессы сотрудничества России и отдельных стран Евросоюза и НАТО в обход бенефициаров Североатлантического альянса.

Владимир Ераносян, капитан 1-го ранга

Газета "Военно-промышленный курьер", опубликовано в выпуске № 45 (908) за 23 ноября 2021 года