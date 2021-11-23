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Норвежский беспилотный контейнеровоз совершил первый рейс

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Норвежский беспилотный контейнеровоз совершил первый рейс
Норвежский беспилотный контейнеровоз совершил первый рейс.
Источник изображения: Yara

Норвежское автономное электрическое грузовое судно «Яра Биркелан» совершило первый рейс — из коммуны Хортен в Осло. Как сообщает New Atlas, пока на его борту был экипаж. Следующие два года судно ждут испытания, финалом которых должна стать сертификация в качестве автономного электрического контейнеровоза.

В 2017 году норвежские компании Yara International и Kongsberg Maritime договорились разработать и построить автономное электрическое грузовое судно «Яра Биркелан». С его помощью Yara International, которая занимается производством и поставкой удобрений, хочет ускорить их перевозку и отказаться от примерно 40 тысяч рейсов грузовиков в год.

Длина «Яры Биркелан» — 80 метров, а ширина — 15 метров. В движение судно приводят аккумуляторные батареи мощностью 6,8 мегаватт. Оно может перевозить 120 двадцатифутовых контейнеров с максимальной скоростью 15 узлов.

Норвежский контейнеровоз должен был стать первым автономным грузовым судном в мире. Но в 2019 году его обогнало китайское «Цзиньдоуюнь 0 Хао». Оно вышло из порта на острове Дун-ао в Чжухае и прибыло к пирсу № 1 моста «Гонконг — Чжухай — Макао».

«Яра Биркелан» выполнило первый рейс 18 ноября. Оно прошло около 70 километров от коммуны Хортен до Осло, где судно представили партнерам и норвежскому премьер-министру Йонасу Гару Стере. К коммерческим операциям контейнеровоз приступит в 2022 году. При этом следующие два года он продолжит проходить испытания, чтобы стать сертифицированным электрическим автономным судном.


Ранее мы писали, что «Яра Биркелан» отправится в первый автономный рейс до конца этого года. За передвижениями судна будут три наземных центра управления данными

Василиса Чернявцева

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Норвегия
Компании
Kongsberg
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