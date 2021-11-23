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Китайцы запустили ракету с гиперзвукового планера

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Китайский гиперзвуковой планер
Китайский гиперзвуковой планер.
Источник изображения: Wikimedia Commons

Китайские военные в июле запустили с гиперзвукового планера ракету над Южно-Китайским морем. Как сообщает Financial Times со ссылкой на источники, такую технологию еще не демонстрировала ни одна страна в мире.

Гиперзвуковой планер — это беспилотный аппарат, который поднимается и разгоняется до гиперзвуковой скорости ракетой-носителем, а потом отстыковывается и планирует к цели. Китай, как и ряд других стран, сегодня активно разрабатывает эту технологию.

В октябре источники Financial Times сообщили, что китайские военные 27 июля и 13 августа провели испытания гиперзвукового оружия. В июле они запустили ракету, которая вместе с планером облетела Землю по низкой околоземной орбите, после чего планер приземлился примерно в 32 километрах от цели. Подробности об испытаниях 13 августа газета не привела. Пекин говорит, что на самом деле испытывал технологию многоразового использования космических аппаратов.

Источники Financial Times в ноябре сообщили, что во время испытаний 27 июля китайским военным удалось запустить с гиперзвукового планера ракету. Это произошло, когда аппарат уже вернулся в земную атмосферу. Эксперты в агентстве перспективных оборонных разработок (DARPA) Пентагона не уверены, как Китай смог это сделать, учитывая, что планер летел на гиперзвуковой скорости.

Какая это была ракета, тоже вызывает вопросы. Некоторые эксперты в Пентагоне считают, что класса «воздух-воздух». Другие утверждают, что речь о средстве радиоэлектронного противодействия, которое должно выводить из строя системы противовоздушной обороны, чтобы те не смогли сбить планер.

Американские военные тоже разрабатывают ракетный комплекс с гиперзвуковыми планерами. Ранее мы писали, что они провели статические огневые испытания его твердотопливного двигателя. Этот двигатель можно выключить до того, как все топливо сгорит, что позволит ракетам достигать любых целей в среднем радиусе.

Василиса Чернявцева

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Страны
Китай
США
Компании
DARPA
Проекты
ГЗЛА
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