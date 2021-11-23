От Т-34 до Т-14 «Армата»: почему российские танки считают лучшими в мире

Что ценят в танках России и СССР западные эксперты

Государственные испытания танков Т-14 на платформе «Армата» планируется завершить в 2022 году, заявил исполняющий обязанности начальника Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны РФ генерал-майор Александр Шестаков. Как «Армата» наследует традиции Т-34 - в авторской колонке Алексея Стейнерта специально для «Газеты.Ru».

К началу Великой Отечественной войны советские танки были «темной лошадкой». Немецкие военные всех уровней, от старшего командного состава до простых солдат, крайне смутно представляли себе возможности танков СССР. Поэтому рядовые немцы просто не думали об этих машинах, а командование Вермахта было уверено, что их танки уж точно превосходят советские в качестве.

«К началу войны против России мы думали, что можем рассчитывать на техническое превосходство наших танков над известными нам в то время типами русских танков», - писал немецкий генерал Хайнц Гудериан.

Но советские танкисты очень быстро расставили все на свои места. Как продолжает Гудериан в своих мемуарах, первая встреча с Т-34 запомнилась ему очень хорошо. «18-я танковая дивизия получила полное представление о силе русских, ибо они впервые применили свои танки Т-34, против которых наши пушки в то время были слишком слабы. Мы ужасно боялись встречи с Т-34», - вспоминал немецкий полководец.

Советские «тридцатьчетверки» прекрасно показали себя против пехоты, а полевые орудия были против них далеко не всегда эффективны. Поэтому со временем у немцев из-за Т-34 появилась так называемая танкобоязнь.

Вот как об этом писал немецкий генерал Гюнтер Блюментритт, в 1941 году занимавший должность начальника штаба 4-й армии Вермахта:

«В районе Вереи танки Т-34 как ни в чем не бывало прошли через боевые порядки 7-й пехотной дивизии, достигли артиллерийских позиций и буквально раздавили находившиеся там орудия. Понятно, какое влияние оказал этот факт на моральное состояние пехотинцев. У нас началась страшная танкобоязнь».

Стивен Залога, американский военный аналитик и авторитетный специалист по танковым сражениям XX века, в своей книге «Чемпионы в броне: Лучшие танки Второй мировой войны» назвал Т-34 «самым смертоносным танком 1941 года как с точки зрения танкистов, так и с точки зрения командиров».

Как пишет Залога, советский танк «потряс немцев своей огневой мощью, броней и маневренностью». Эта машина, созданная советским инженером-конструктором Михаилом Кошкиным, стала настоящей легендой.

Сегодня наследниками знаменитых советских танков становятся уже российские машины, в первую очередь - Т-14 «Армата». По оценкам военных экспертов, эта машина - новое слово в российском танкостроении. При этом танки «Армата» является полностью российской разработкой: их производит «Уралвагонзавод». В основе Т-14 лежит тяжелая гусеничная унифицированная платформа, которая, помимо танков, является базой для тяжелой боевой машины пехоты Т-15 и бронированной ремонтно-эвакуационной машины Т-16. В настоящее время бронетехника на платформе «Армата» проходит испытания.

Именно эта платформа во многом обеспечивает Т-14 превосходные боевые и оборонительные качества. Уникальными особенностями танка стали изолированная бронекапсула для экипажа, отделенная от боекомплекта, и необитаемая башня.

Достоинства «Арматы» признали, в том числе, западные эксперты. В марте 2021 года влиятельный американский журнал The National Interest включил Т-14 в список «лучших современных танков» наравне M1 Abrams из США, немецким Leopard 2 A7+ и южнокорейским K2 Black Panther.

«Армата», утверждалось в The National Interest, выделяется среди других «эшелонированной системой защиты». Ключевые ее элементы, помимо собственно брони, это комплекс динамического бронирования «Малахит», способный отражать снаряды и ПТУР, а также комплекс активной защиты «Афганит». Последний обладает дальними радарами предупреждения об угрозах, а также связан с системой управления огнем для ответного удара в случае нападения.

В ноябре член коллегии Военно-промышленной комиссии (ВПК) России Михаил Осыко заявил, что госпрограмма вооружения на 2024-2033 годы предполагает серийные поставки танков «Армата» российским военным. Точное количество Т-14, которые получит армия, в рамках новой госпрограммы вооружений пока не определено - по словам Осыко, это произойдет в 2023 году.

Впрочем, уже понятно, что именно «Армата» в ближайшие годы станет главным российским танком.

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Алексей Стейнерт - специалист по работе силовых структур, лауреат ведомственных наград от МЧС и Росгвардии, автор более 200 публикаций на военную и правоохранительную тематику.

Алексей Стейнерт