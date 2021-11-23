Milliyet (Турция): тревога в США по поводу Украины

Вашингтон активно предупреждает своих союзников о том, что время на то, чтобы предотвратить «военное вторжение» России на Украину, истекает, пишет Milliyet. По мнению автора статьи, этот сигнал направлен в том числе и Анкаре. Напуганный журналист считает, что в этой ситуации Турции нельзя отступать от НАТО.

В последние дни в Вашингтоне поднялась серьезная тревога по поводу Украины. Наращивание Россией войск на границе с Украиной в течение длительного времени и шаги президента России Владимира Путина в связи с отправкой некоторых кораблей в Черное море на прошлой неделе усилили представление США о том, что "Россия собирается оккупировать значительную часть этой страны"! Да-да, вы не ослышались, значительную часть, включая Одессу…

Так что же США в настоящий момент делают в этом направлении? Мы узнали, что Вашингтон предупреждает своих союзников, включая Турцию, о том, что время на то, чтобы предотвратить военное вмешательство России на Украину, истекает, а также побуждает европейских членов НАТО работать вместе над разработкой пакета экономических и военных мер, которые могли бы сдержать Москву. Мы можем сказать, что американские официальные лица еще не решили, что Россия хочет сделать с войсками, которые она сосредоточила близ Украины, однако наращивание сил воспринимается серьезно и США не думают, что это блеф. Иными словами, администрация Байдена все больше убеждается в том, что президент России Путин желает предпринять военные действия, чтобы дестабилизировать страну вплоть до установления контроля над более обширной частью Украины и создания правительства, которое будет сотрудничать с Москвой.

Дипломатические контакты

В минувшую пятницу, 19 ноября, министр обороны США ЛЛойд Остин (Lloyd Austin) встретился со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым, а председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли (Mark Milley) поговорил по телефону с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным об активности России на границе и возможных сценариях.

В то же время стоит напомнить, что на прошлой неделе директор Национальной разведки США Эврил Д. Хейнс (Avril D. Hanes) побывала в Брюсселе, чтобы проинформировать послов НАТО о возможном военном вторжении России на Украину. А на линии США - Турция примечательны заявления о том, что в ходе телефонного разговора, состоявшегося между советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном (Jake Sullivan) и официальным представителем президента Турции Ибрагимом Калыном (İbrahim Kalın), также обсуждалась Украина. Вместе с тем подчеркнем, что в последнее время участились заявления генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга в отношении России. В частности, Столтенберг обратил внимание на "крупную и необычную" концентрацию российских войск на границе с Украиной и отметил, что Россия "должна продемонстрировать прозрачность в отношении наращивания своей военной мощи и снизить напряженность".

Возможные сценарии в Европе

Между тем, в то время как канцлер Германии Ангела Меркель собирается покинуть политическую сцену, на Украину оказывается меньше давления с требованием уступок. До того как в Германии будет сформирована коалиция, от Берлина не следует ожидать слишком активных шагов.

С другой стороны, из-за роста цен на энергоносители, приближения зимы и сокращения запасов газа Европа стала более зависимой от дешевого российского газа. Страх потерять доступ к российским энергоресурсам может ограничить поддержку жестких санкций со стороны Европы.

США хотят выработать "единый рецепт" действий с Европой на случай, если Россия предпримет военные действия против Украины. Хотя есть части российской экономики, которые не подпадают под санкции, Соединенным Штатам потребуется поддержка Европы, чтобы новые меры были эффективными. С точки зрения некоторых экспертов, президент России Путин знал, что США и Европа в период Обамы - Байдена не сумеют препятствовать аннексии Крыма Россией, и поэтому полагает, что Запад не сможет сделать какой-либо важный шаг в случае новых военных операций. Кроме того, по словам некоторых кругов, страны НАТО должны обратить внимание на то, что белорусский кризис и военная активность на границе с Украиной происходят одновременно. А одним из тех, кто озвучивает это, является бывший представитель Пентагона Джим Таунсенд (Jim Townsend), хорошо известный в Турции. "Путин действует очень быстро, - говорит он. - Думаю, ему нравятся странные вещи. Все взоры прикованы к границе с Белоруссией. А пока он собирает воедино то, что, по его мнению, может потребоваться для поездки на Украину".

Что будет делать Турция?

Какими бы напряженными ни были турецко-американские отношения, возможное развитие событий в украинском вопросе может потребовать тесной работы двух союзников по НАТО. Мы знаем, что Анкара открыто критикует Москву из-за аннексии Крыма Россией. Я думаю, что настанет период, когда американские и турецкие военные чиновники будут чаще вступать в диалог.

Давайте также подчеркнем, что на самом деле в Вашингтоне есть официальные эксперты и эксперты по гражданской безопасности, которые уже больше года говорят о том, что Турция должна иметь силу в Черном море и США должны более тесно работать с Анкарой. Могу сказать, что мое ожидание заключается в следующем: чтобы возможные военные операции России не поставили Турцию в затруднительное положение, Анкара будет придерживаться всех решений, принятых в рамках НАТО. С другой стороны, в Вашингтоне прорабатываются возможные сценарии относительно того, что могут сделать НАТО и соседние страны НАТО в случае шагов, предпринятых Путиным в направлении раскола Украины как с суши, так и с моря.

Али Чинар (Ali Çınar)