Войти
Российская газета

Владельцы оружия опасаются нарушений прав из-за поправок в закон

773
3
0
Новые правила получения медсправки не дают полной гарантии адекватности владельца оружия.
Новые правила получения медсправки не дают полной гарантии адекватности владельца оружия.
Источник изображения: AP

С 1 марта 2022 года вступят в силу новые поправки в Закон "Об оружии", которые значительно усложнят получение и продление разрешения на любое гражданское оружие - будь то спортивная винтовка, гладкоствольное ружье, нарезной карабин, травматический пистолет или, скажем, коллекционный антикварный мушкет. Закон в той или иной степени затрагивает 3,6 миллиона владельцев оружием - охотников, спортсменов, коллекционеров, тех, кто приобрел ствол для самообороны.

Как это всегда бывает, оружейные форумы буквально взорвались комментариями. Кому-то просто не нравятся любые ограничения, мешающие быстро получить услугу. Большинство же с пониманием отнеслось к необходимости усилить контроль за оборотом оружия, но в мерах, которые прописаны в поправках, увидели только новые бюрократические препоны, нарушение своих прав и угрозу всплеска коррупции. Напомним, глава государства потребовал усилить меры безопасности и контроль за гражданским оружейным оборотом после трагедии в Казани, когда студент устроил бойню в учебном заведении.

При этом президент не указывал, как именно это надо сделать - для этого есть профильные ведомства, которые и внесут свои предложения. И если участники форумов одобрили резкое увеличение уголовной и административной ответственности за нарушения оружейного законодательства, то новые правила получения медсправок поняли далеко не все.

Так, например, людям не понятно требование проходить медосвидетельствование только в муниципальных клиниках. Мол, коммерческие врачи за деньги выдадут любую справку. Можно подумать, в городских клиниках медики взяток не берут. Но зато теперь в обычные клиники хлынет весь поток владельцев оружия, и врачи вместо оказания помощи реальным больным будут тратить огромное количество времени на выдачу справок. И не факт, что при многократно возросшей нагрузке не произойдет врачебной ошибки. Так может, надо было всего лишь увеличить ответственность врачей, хоть частных, хоть муниципальных?

Удивило и требование сообщать в Росгвардию о клинических противопоказаниях, выявленных у владельцев оружия при внеплановых медосмотрах. Например, при ДТП. И вносить всю информацию в еще несуществующий электронный федеральный реестр. А Росгвардия на основании полученной информации будет изымать оружие. А как же быть с врачебной тайной, с возможной ошибкой или недобросовестностью врача?

В муниципальные клиники хлынет поток владельцев оружия, врачи вместо оказания помощи больным будут тратить массу времени на выдачу справок

Участники форумов всерьез опасаются больших проблем в этой системе, которые обязательно скажутся на гражданах. Даже если человек пользуется электронной услугой для получения разрешения или перерегистрации оружия, все равно он должен хотя бы один раз лично прийти в отдел. А многие граждане не могут получить госуслугу в электронном виде. Вот и приходится зачастую заниматься писаниной, а в кабинеты выстраиваются очереди. И если в этот отлаженный десятилетиями алгоритм внести внеплановые разборки с владельцами огнестрела, выявленными бдительными докторами, сроки оказания госуслуг могут растянуться.

Впрочем, на форумах соглашаются, что внеплановый медицинский контроль за всякого рода стрелками все же нужен.

Особое мнение

Юрий Жданов, генерал-лейтенант, президент российской секции Международной полицейской ассоциации:

На мой взгляд, надо очень осторожно относиться к изменениям действующего законодательства по вопросам оборота оружия, и эти изменения должны согласовываться с другими федеральными законами.

В предлагаемых изменениях необходимость проведения внеочередного медицинского освидетельствования детально не регламентирована, а следовательно, автоматически влечет за собой злоупотребление. Так, каким образом в случае создания Федерального реестра лиц, владеющих оружием, будет учитываться информация по сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим? Хранение информации об этой категории в открытом доступе неоправданно.На врачей возлагается обязанность сообщать о диагнозе лиц, владеющих оружием в Росгвардию. Каким образом это согласуется с врачебной тайной? Врачебная тайна разглашается только с санкции суда или при уголовном преследовании. На гражданина, в случае выявленных с медицинской точки зрения нарушений, возлагается обязанность добровольно сдать оружие. Как считают многие мои коллеги, это практически "мертвая" норма. Вызывает тревогу и кибербезопасность создаваемого Федерального реестра лиц, обладающего гражданским огнестрельным оружием. Необходимо подумать о специальной защите этого реестра.


Михаил Фалалеев

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Росгвардия
Проекты
Кибербезопасность
Медицина
Похожие новости
12.07.2021
Воины теней нового поколения
26.05.2021
Вести (Украина): если торговать суверенитетом, то с выгодой?
21.05.2020
Голикова: финансирование медиков силовых структур предусмотрено
28.10.2019
Армия США: стратегия многосферного доминирования
23.08.2017
Глава "Воентелекома": технология блокчейн может появиться в армии России
3 комментария
№1
23.11.2021 11:52
Откуда у выходцев из Средней Азии, чьи террористические ячейки накрывает ФСБ - пистолеты, автоматы, электродетонаторы, тротиловые шашки? Наверное разрешение "липовое" получили, не?

Откуда на кавказских свадьбах боевые автоматы и пистолеты? Через ЛРО оформили, не?

Продолжать можно долго.

Тому, кому нужно будет оружие, обязательно его достанет.

Я помню, как один человек в середине 90-х говорил, что сосед по общаге предлагал ему АКСУ с двумя снаряженными магазинами за 300$.

Сейчас возможно цены другие и покупают уже ни по знакомству, а через даркнет, но смысл тот же- кому будет необходимо боевое оружие для определенной цели, тот приобретет его без лишних расходов и заморочек (и без забелов).

Правильно сказал какой то генерал ФСБ - шизофреников и фанатиков запрет на оружие почти не касается.

Если они захотят, то возьмут разделочный нож, въедут в толпу на грузовике или автобусе или соберут бомбу.

В Японии запрещено оружие, но разрешены шизофреники, которые режут десятки людей в метро и общественных местах.

Более продвинутые вообще могут сварить ОВ на кухне.

Самое простой удушливый газ (фосген или хлороводород) - получается при смеси доместоса (гипохлорит натрия), электролита и ещё одного распространенного компонента, который есть почти в каждом доме - вызывает отек лёгких, ожог слизистых, удушение.

Кто попродвинутее, могут придумать что-то куда более изощрённое (например, на основе фосфорорганических инсектицидов (превратив малолетучее основание в высоколетучий эфир, например с соединением с изопропанолом (удалитель воды из бензобака и сотни других жидкостей) или решат заморочиться более сложным синтезом или "классикой", что, все цветочные, автомобильные и бытовые магазины закроем?).

Закон об оружии бьёт в первую очередь по законопослушным владельцам, потому что они все на виду.

Зачем? А ответ очень простой - государство боится своего народа, особенно если на руках у него много стволов.

И использует для своих целей несчастных психопатов и их жертв манипулируя на самом болезненном для общества - детях сделает все, чтобы уменьшить хождение этих стволов по рукам.

Лично я считаю, что необходимо прививать культуру оружия, ответственность.

У меня газовый пистолет с 18 лет и я всегда относился к нему с уважением и высокой ответственностью. Меня учили никому не показывать личное оружие, никогда его не доставать без самой крайней необходимости (когда "не доставай нож, а достал - бей"), всегда относиться к нему как к боевому оружию, несмотря на то, что он газовый.

Вопрос в головах, в воспитании.

Ну закрутят гайки, я пойду сдам стволы или продам другу с лицухой, также поступят десятки-сотни тысяч других, но что это изменит?

Перестанут нападать на школы? Устраивать терракоты? Просто изменятся методы и станут более изощрёнными.

А государство (если его это волнует) наживет себе новых врагов, которые в случае чего уж точно умеют обращаться с оружием (а некоторые, так белку в глаз бьют).
0
Сообщить
№2
23.11.2021 12:10
Цитата, Восход сообщ. №1
но что это изменит?

Какой-нибудь чугуннозадый генерал отчитается, что меры приняты, усё под контролем.
0
Сообщить
№3
23.11.2021 14:50
Цитата, Восход сообщ. №1
например, на основе фосфорорганических инсектицидов

Например тиофос, сам по себе высокотоксичный инсектицид, путем замещения (Гугл в помощь) превращается параоксин. У последнего летальная токсичность при кожной аппликации 10мг/кг, в то время, как у Иприта 20мг/кг. Ингаляционная токсичность не известна, но нужно полагать, что в сотни-тысячи раз выше, чем у Иприта.

Это первое соединение, которое пришло в голову. Дело ни в отдельно взятом инсектициде.

И зачем нужны стволы с патронами?
0
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 16:35
  • 10
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 23.11 16:23
  • 54
В США удивились размерам Су-75
  • 23.11 15:10
  • 1
Корреспондент (Украина): ВСУ впервые применили Javelin на Донбассе
  • 23.11 14:50
  • 3
Владельцы оружия опасаются нарушений прав из-за поправок в закон
  • 23.11 14:46
  • 19
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 23.11 13:45
  • 48
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 23.11 10:59
  • 1
На Украине заявили о первом боевом применении Javelin в Донбассе
  • 23.11 09:31
  • 2
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей
  • 23.11 02:15
  • 1
В России описали облик ударного вертолета будущего
  • 22.11 23:24
  • 148
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 22.11 19:24
  • 29
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 22.11 17:51
  • 127
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 22.11 17:49
  • 5
Минобороны получило партию новейших зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333"
  • 22.11 14:11
  • 1
В России рассказали о постройке авианосца ради «внушительной картинки»
  • 22.11 13:31
  • 32
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе