Владельцы оружия опасаются нарушений прав из-за поправок в закон

С 1 марта 2022 года вступят в силу новые поправки в Закон "Об оружии", которые значительно усложнят получение и продление разрешения на любое гражданское оружие - будь то спортивная винтовка, гладкоствольное ружье, нарезной карабин, травматический пистолет или, скажем, коллекционный антикварный мушкет. Закон в той или иной степени затрагивает 3,6 миллиона владельцев оружием - охотников, спортсменов, коллекционеров, тех, кто приобрел ствол для самообороны.

Как это всегда бывает, оружейные форумы буквально взорвались комментариями. Кому-то просто не нравятся любые ограничения, мешающие быстро получить услугу. Большинство же с пониманием отнеслось к необходимости усилить контроль за оборотом оружия, но в мерах, которые прописаны в поправках, увидели только новые бюрократические препоны, нарушение своих прав и угрозу всплеска коррупции. Напомним, глава государства потребовал усилить меры безопасности и контроль за гражданским оружейным оборотом после трагедии в Казани, когда студент устроил бойню в учебном заведении.

При этом президент не указывал, как именно это надо сделать - для этого есть профильные ведомства, которые и внесут свои предложения. И если участники форумов одобрили резкое увеличение уголовной и административной ответственности за нарушения оружейного законодательства, то новые правила получения медсправок поняли далеко не все.

Так, например, людям не понятно требование проходить медосвидетельствование только в муниципальных клиниках. Мол, коммерческие врачи за деньги выдадут любую справку. Можно подумать, в городских клиниках медики взяток не берут. Но зато теперь в обычные клиники хлынет весь поток владельцев оружия, и врачи вместо оказания помощи реальным больным будут тратить огромное количество времени на выдачу справок. И не факт, что при многократно возросшей нагрузке не произойдет врачебной ошибки. Так может, надо было всего лишь увеличить ответственность врачей, хоть частных, хоть муниципальных?

Удивило и требование сообщать в Росгвардию о клинических противопоказаниях, выявленных у владельцев оружия при внеплановых медосмотрах. Например, при ДТП. И вносить всю информацию в еще несуществующий электронный федеральный реестр. А Росгвардия на основании полученной информации будет изымать оружие. А как же быть с врачебной тайной, с возможной ошибкой или недобросовестностью врача?

В муниципальные клиники хлынет поток владельцев оружия, врачи вместо оказания помощи больным будут тратить массу времени на выдачу справок

Участники форумов всерьез опасаются больших проблем в этой системе, которые обязательно скажутся на гражданах. Даже если человек пользуется электронной услугой для получения разрешения или перерегистрации оружия, все равно он должен хотя бы один раз лично прийти в отдел. А многие граждане не могут получить госуслугу в электронном виде. Вот и приходится зачастую заниматься писаниной, а в кабинеты выстраиваются очереди. И если в этот отлаженный десятилетиями алгоритм внести внеплановые разборки с владельцами огнестрела, выявленными бдительными докторами, сроки оказания госуслуг могут растянуться.

Впрочем, на форумах соглашаются, что внеплановый медицинский контроль за всякого рода стрелками все же нужен.

Особое мнение

Юрий Жданов, генерал-лейтенант, президент российской секции Международной полицейской ассоциации:

На мой взгляд, надо очень осторожно относиться к изменениям действующего законодательства по вопросам оборота оружия, и эти изменения должны согласовываться с другими федеральными законами.

В предлагаемых изменениях необходимость проведения внеочередного медицинского освидетельствования детально не регламентирована, а следовательно, автоматически влечет за собой злоупотребление. Так, каким образом в случае создания Федерального реестра лиц, владеющих оружием, будет учитываться информация по сотрудникам правоохранительных органов и военнослужащим? Хранение информации об этой категории в открытом доступе неоправданно.На врачей возлагается обязанность сообщать о диагнозе лиц, владеющих оружием в Росгвардию. Каким образом это согласуется с врачебной тайной? Врачебная тайна разглашается только с санкции суда или при уголовном преследовании. На гражданина, в случае выявленных с медицинской точки зрения нарушений, возлагается обязанность добровольно сдать оружие. Как считают многие мои коллеги, это практически "мертвая" норма. Вызывает тревогу и кибербезопасность создаваемого Федерального реестра лиц, обладающего гражданским огнестрельным оружием. Необходимо подумать о специальной защите этого реестра.

Михаил Фалалеев