«Дальше, громче, страшнее. Огнеметы ТОС-2 должны испугать Украину»

Зачем России тяжелые огнеметные системы в Крыму

Минобороны планирует разместить в Южном военном округе тяжелые реактивные огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка». Они прикроют Кавказ, Крым и границу России с Украиной. «Газета.Ru» разбиралась, чем «Тосочка» отличается от «Солнцепека» и для чего их отправят на юг.

Госиспытания нового дальнобойного реактивного боеприпаса для ТОС-2 «Тосочка» завершатся до конца 2021 года.

«Новый реактивный снаряд разработан. Идут госиспытания, выпущена первая опытная партия для опытно-войсковой эксплуатации. Также планируем в полном объеме завершить испытания боеприпаса для ТОС-2 в этом году», - сообщил в интервью ТАСС генеральный директор НПО «Сплав» им. А.Н. Ганичева» (входит в холдинг «Технодинамика» госкорпорации «Ростех») Александр Смирнов.

По оценкам The National Interest, ТОС-2 «Тосочка» может «относительно легко уничтожать танки». «В системе есть ряд конструктивных изменений, которые отличают данную модификацию от предыдущих подобных систем. На «Тосочке» установили новейший механизм наводки и управления огнем, повышающий боевой потенциал машины», - пишет издание.

«Не уверен, насколько ТОС-2 «Тосочка» будет хороша против танков, если не будет оснащена специальным вариантом ракеты с самоприцеливающимися бронебойными элементами, чтобы поражать танки сверху. Ее задачи - поражать укрепления противника и живую силу в окопах, зданиях», - рассказал «Газете.Ru» научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Дмитрий Стефанович.

ТОС-2 «Тосочка» - модернизированная версия тяжелой огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек», которая уже стоит на вооружении российской армии. Она выполнена на базе автомобиля «Урал» повышенной грузоподъемности и проходимости. В отличие от ТОС-1А, которая использует гусеничные шасси Т-72 или Т-90.

Дальность стрельбы «Солнцепека» - около 10 километров. Уничтожение целей происходит полем высокой температуры и избыточным давлением, которое создается при массированном применении неуправляемых реактивных снарядов объемного взрыва.

По мнению член-корреспондента Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константина Сивкова, ТОС-2 «Тосочка» является гибридом: ее ходовая часть характерна для системы залпового огня «Град», пусковая установка - для огнеметной системы ТОС-1А «Солнцепек».

«Калибр остался тот же - 220 мм. О дальности стрельбы подробностей нет, но известно, что на ТОС-2 «Тосочка» установлены более совершенные приборы управления огнем, которые, с одной стороны, повышают точность ведения огня, с другой - сокращают время на выработку исходных данных для ведения стрельбы», - сказал Сивков.

По мнению Стефановича, повышенная оперативная мобильность ТОС-2 «Тосочка», вероятно, предполагает несколько другие сценарии использования системы: не в единых порядках с тяжелыми бронетанковыми частями, а, возможно, с легкими подразделениями.

«Практика использования тяжелых огнеметных систем признана успешной, их применяли во многих конфликтах и достаточно эффективно. Колесный вариант системы может улучшить условия работы операторов, повысить транспортабельность. По поводу новых ракет - очевидно, это общее направление, тренд развития систем залпового огня - повышение дальности и точности», - сказал эксперт.

По мнению Сивкова, одна из причин развертывания дивизионов ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка» в Южном военном округе связана с «подготовкой Украины к возможным военным действиям против России».

В свою очередь, Стефанович исключает прямую связь между планами по развертыванию и потенциальными боевыми действиями.

«Вероятно, в перспективе создания батальонов огнеметных систем в Южном восточном округе не стоит искать скрытых подтекстов, так как в Крыму есть подразделения войск РХБЗ (радиационной, химической и биологической защиты) и огнеметные части, соответственно, они получают новое оружие. Вряд ли предполагаются сценарии его скорейшего применения, это обычный процесс перевооружения», - сказал Стефанович.

При это он отметил, что реактивные огнеметы - это не очень распространенное оружие, не многие страны их имеют на вооружении, прямого аналога российским тяжелым огнеметным системам нет.

«В этой истории говорить стоит скорее о психологическом давлении на Киев, а не о подготовке к реальным боевым действиям с участием этих комплексов. Они эффективно показали себя в Сирии, Азербайджан использовал ТОС-1А в Нагорном Карабахе. Это произвело не менее устрашающий эффект, чем использование турецких Bayraktar TB2. ТОС-2 будут бить дальше, громче и страшнее. Их планируют подвезти ближе к границе. Эти огнеметы должны испугать Украину», - считает военный политолог, доцент РАНХиГС Валерий Волков.

Ирина Альшаева