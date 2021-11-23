Взаимодействие сил специального назначения Турции с украинскими военными

Командование сил специального назначения (Özel Kuvvetler Komutanlığı, ÖKK) Турции, предназначенное для ведения нетрадиционных боевых действий, секретных трансграничных операций, диверсионной и разведывательной деятельности, назначило специальных советников для работы с армией Украины и начало подготовку украинских военных в рамках многолетнего плана. Об этом сообщает организация Nordic Monitor со ссылкой на документ 2016 года, якобы представляющий собой секретную записку в адрес начальника генерального штаба вооруженных сил Турции.

Предполагаемая секретная записка на имя начальника генерального штаба вооруженных сил Турции Хулуси Акара, 2016 год (с) Nordic Monitor

Секретная записка на имя Хулуси Акара, занимавшего пост начальника генерального штаба вооруженных сил Турции, была подготовлена в 2016 году в качестве отчета о визите группы турецких военнослужащих на Украину в период с 6 по 10 апреля того же года для оценки возможности проведения совместных военных учений и подготовки специалистов, пишет автор Nordic Monitor.

Согласно документу, турецко-украинское взаимодействие включало в себя подготовку спецподразделений Украины турецкими специалистами, начиная с прохождения ими программы обучения в Турции. Киев также попросил прислать двух офицеров в звании полковника или майора для языковой подготовки на Украине. Этот запрос был одобрен генштабом Турции в 2016 году.

Помимо этого, Турция одобрила размещение на своей территории около дюжины украинских военнослужащих для обучения в рамках многонедельных курсов по снайперской стрельбе, прыжкам с парашютом и другим специальным навыкам в период до 2018 года.

В записке также говорилось о назначении специальных военных советников из турецкой армии для обучения и консультирования украинских военных. На 2018 год были запланированы совместные учения сил специального назначения двух стран.

Позднее план 2016 года был расширен за счет включения в него дополнительных подразделений сухопутных, военно-воздушных и военно-морских сил.