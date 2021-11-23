В Кремле отказались комментировать версию о столкновении АПЛ "Курск" с подлодкой НАТО

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - В Кремле заявили, что не комментируют версию гибели АПЛ "Курск", связанную с предполагаемым столкновением с натовской подлодкой.

Ранее в понедельник экс-командующим Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что "Курск" погиб в результате столкновения с неназванной подлодкой НАТО.

На просьбу журналистов прокомментировать данную версию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Мы ее оставляем абсолютно без комментариев. Было следствие, оно пришло к окончательному выводу, поэтому появление здесь каких-то других гипотез мы не хотим комментировать".

Между тем, два источника, знакомых с ситуацией, сообщили "Интерфаксу", что версия о столкновении АПЛ "Курск" с иностранной подлодкой отрабатывалась в ходе следствия, но не нашла подтверждения.

"С самого начала такая версия у следствия имелась. Было собрано и изучено немало материалов, но доказательств столкновения как причины гибели "Курска" нет", - сказал собеседник агентства.

Другой источник агентства сказал, что, как правило, по громким делам, подобным делу о гибели "Курска", можно возобновить следствие в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, но в данном случае речь идет о фактах, которые были известны и раньше.

"Оснований для возобновления расследования пока нет", - отметил он.