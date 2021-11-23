Войти
Интерфакс-АВН

В Кремле отказались комментировать версию о столкновении АПЛ "Курск" с подлодкой НАТО

687
0
0
Kursk
Экипаж К-141 "Курск" .

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - В Кремле заявили, что не комментируют версию гибели АПЛ "Курск", связанную с предполагаемым столкновением с натовской подлодкой.

Ранее в понедельник экс-командующим Северным флотом адмирал Вячеслав Попов заявил, что "Курск" погиб в результате столкновения с неназванной подлодкой НАТО.

На просьбу журналистов прокомментировать данную версию, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил: "Мы ее оставляем абсолютно без комментариев. Было следствие, оно пришло к окончательному выводу, поэтому появление здесь каких-то других гипотез мы не хотим комментировать".

Между тем, два источника, знакомых с ситуацией, сообщили "Интерфаксу", что версия о столкновении АПЛ "Курск" с иностранной подлодкой отрабатывалась в ходе следствия, но не нашла подтверждения.

"С самого начала такая версия у следствия имелась. Было собрано и изучено немало материалов, но доказательств столкновения как причины гибели "Курска" нет", - сказал собеседник агентства.

Другой источник агентства сказал, что, как правило, по громким делам, подобным делу о гибели "Курска", можно возобновить следствие в связи со вновь открывшимися обстоятельствами, но в данном случае речь идет о фактах, которые были известны и раньше.

"Оснований для возобновления расследования пока нет", - отметил он.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
NATO
СФ
Похожие новости
19.02.2021
Норвегия: из союзницы в заложницы
21.06.2019
Корабль Черноморского флота России покинул испанский порт Сеута
14.08.2017
Ядерное оружие нужно уничтожать последним
03.05.2017
"Черные дыры" и красные линии
21.03.2016
Подводные силы ВМФ России встречают 110-летие на пороге перемен
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.11 16:35
  • 10
The National Interest (США): российский танк Т-80 — это не шутка
  • 23.11 16:23
  • 54
В США удивились размерам Су-75
  • 23.11 15:10
  • 1
Корреспондент (Украина): ВСУ впервые применили Javelin на Донбассе
  • 23.11 14:50
  • 3
Владельцы оружия опасаются нарушений прав из-за поправок в закон
  • 23.11 14:46
  • 19
Адмирал Попов заявил, что АПЛ "Курск" погибла после столкновения с подлодкой НАТО
  • 23.11 13:45
  • 48
США столкнулись с бессилием снова попасть на Луну
  • 23.11 10:59
  • 1
На Украине заявили о первом боевом применении Javelin в Донбассе
  • 23.11 09:31
  • 2
У Су-35 нашли два дополнительных радара против стелс-целей
  • 23.11 02:15
  • 1
В России описали облик ударного вертолета будущего
  • 22.11 23:24
  • 148
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 22.11 19:24
  • 29
Путин назвал крушение АПЛ "Курск" следствием огромных сложностей в вооруженных силах
  • 22.11 17:51
  • 127
Британия подготовила спецназ для отправки на Украину для «войны» с РФ
  • 22.11 17:49
  • 5
Минобороны получило партию новейших зенитных управляемых ракет "Стрела-9М333"
  • 22.11 14:11
  • 1
В России рассказали о постройке авианосца ради «внушительной картинки»
  • 22.11 13:31
  • 32
Су-75 и Су-57Э впервые показали вместе