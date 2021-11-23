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Российская газета

Испытания танка Т-14 "Армата" должны завершиться в 2022 году

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Источник изображения: Евгений Одиноков / РИА Новости

Государственные испытания новейших российских бронемашин на платформе "Армата" планируют завершить в следующем году. Об этом сообщил исполняющий обязанности начальника Главного автобронетанкового управления Минобороны РФ Александр Шестаков.

"Ежегодно на форуме "Армия" демонстрируются образцы танка Т-14, боевой машины пехоты Т-15 и бронированной ремонтно- эвакуационной машины Т-16, которые создаются в рамках проекта "Армата". В этом году он вышел, как говорится, на финишную прямую. Завершение его госиспытаний запланировано на 2022 год", - процитировала генерала "Красная звезда".

По словам Шестакова, современные требования таковы, что боевые машины пехоты и бронетранспортеры преобразуют в универсальную боевую машину. "Теперь она должна не только транспортировать военнослужащих и поддерживать их огнем в бою, но и бороться с бронетанковой техникой противника, с его низколетящими воздушными целями, - рассказал генерал. - В отличие от своих предшественниц машина должна эффективно решать эту задачу не только с места, но и в движении, в том числе на плаву. При этом главенствует требование о дистанционном управлении вооружением". Для комплексного решения огневых задач создаются боевые машины с необитаемым боевым модулем.

Из открытых источников известно, что специальная компоновка танка обеспечивает размещение экипажа из трех человек в передней наименее уязвимой части танка. Точнее - в защищенном обитаемом отделении управления, изолированном от топлива и боеприпасов. Дистанционно управляемая необитаемая башня оснащена гладкоствольным орудием калибра 125 мм, спаренным пулеметом калибра 12,7 мм и автоматическим гранатометом калибра 57 мм. Модульная система позволяет заменять вооружение и оборудование танка в зависимости от задач.

На Т-14 установлена динамическая защита нового поколения и комплекс средств активной защиты, которая может сбивать летящие в машину снаряды и ракеты. Танк на платформе "Армата" весит порядка 55 тонн. Его длина составляет 10,8 метра, ширина - 3,9 метра, высота - 3,3 метра. Мощность двигателя - 1500 л.с. Максимальная скорость по шоссе может достигать 75 - 80 км/ч. А запас хода - 500 км.


Юрий Гаврилов

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Т-15
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