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Интерфакс-АВН

"Швабе" совершенствует фотоэлектронику на нанотехнологиях

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Холдинг Швабе
Холдинг Швабе.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой холдинга "Швабе"

Москва. 22 ноября. ИНТЕРФАКС - Инженеры Государственного научного центра России в области фотоэлектроники холдинга "Швабе" готовят к реализации проекты по созданию изделий для ИК-техники, в том числе на кристаллах с приставкой "нано", сообщает пресс-служба холдинга.

"Сегодня данное направление развивают разработчики ГНЦ РФ "НПО "Орион". Эксперименты поддерживаются Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ). В проработке находятся несколько решений, в том числе новая схема, усиливающая сигнал сканирующих фотоприемников для регистрации малоразмерных объектов, и выращивание двухмерных нанокристаллов, чувствительных к инфракрасному излучению", - сказано в сообщении, распространённом в понедельник.

В сообщении приводятся слова временного генерального директора ГНЦ РФ "НПО "Орион" Павла Абрамова, который отметил, что возможность использования инновационных материалов в создании фоточувствительных элементов активно обсуждается в течение последнего десятилетия.

"За два минувших года в данной области произошли принципиальные изменения. И наши инженеры вносят в это общее дело свой вклад. На базе их исследований уже в обозримом будущем сможем выйти далеко за пределы привычного уровня качества и надежности продуктов фотоэлектроники. Мы работаем над тем, чтобы сделать их неуязвимыми к любого рода колебаниям, шумам и другим негативным внешним факторам", - сказал Абрамов.

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Страны
Россия
Компании
Швабе ОАО
Проекты
Наноиндустрия
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