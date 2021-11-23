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Известия.ru

Россия передала Ливану сделанные в день взрыва в порту Бейрута снимки

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Источник изображения: Фото: REUTERS/Russian space agency Roscosmos

Российская Федерация передала Ливану спутниковые снимки, сделанные в день взрыва в порту Бейрута. Об этом 22 ноября заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции с ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом.

«По просьбе ливанского правительства мы сегодня передали подготовленные «Роскосмосом» материалы, материалы космической съемки, спутниковые снимки», — отметил глава российской дипломатии.

По его словам, в Москве надеются, что переданная информация поможет продолжающемуся расследованию. По словам Лаврова, Россия надеется на установление истины в данном вопросе, отметил он в ходе трансляции в Twitter МИД РФ.

Как добавил глава российской дипломатии, он принял приглашение ливанского коллеги посетит эту страну.

4 августа 2020 года в Бейруте произошел взрыв, который разрушил морской порт города, тысячу домов на его территории.

В апреле немецкие компании представили проект по восстановлению данных объектов, а также по преобразованию расположенных рядом с ними территорий в жилые районы, пляжи и парки. Он оценивается в $5–15 млрд.

По официальной версии властей, сдетонировали около 2,75 тыс. т аммиачной селитры, изъятой таможней Ливана шесть лет назад. Позже выяснилось, что владельцем судна Rhosus, которое доставило груз с селитрой в порт Бейрута в 2013 году, был российский бизнесмен Игорь Гречушкин.

В сентябре сообщалось, что сдетонировавший в 2020 году в порту Бейрута груз аммиачной селитры принадлежал фирме Savaro. Она входит в сеть компаний, в том числе офшорных, за которой стоит украинский бизнесмен Владимир Верноболь.

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Лавров Сергей
Проекты
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