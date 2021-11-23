Индия вооружилась эсминцем нового поколения

Индия вооружилась одним из самых мощных кораблей местной постройки. Вчера, 21 ноября, портал navalpost.com сообщил о том, что на базе ВМС Индии в Мумбаи прошла торжественная церемония передачи в боевой состав флота корабля INS Visakhapatnam.

INS Visakhapatnam был спущен на воду в 2015 году. Второй корабль серии — INS Mormugao, — годом позже. Третий — INS Imphal, — в 2019 году. Четвёртый — INS Surat, — находится на финальной стадии строительства. Последний из них должен заступить на боевую службу до 2025 года. Стоимость контракта оценивается в 293,4 млрд индийских рупий ($4,89 млрд).

Масштабная модель INS Visakhapatnam на фоне боевого корабля Источник изображения: navalpost.com

Эсминцы типа Visakhapatnam строятся по проекту 15В — усовершенствованной версии проекта 15А, по которому уже построены три эсминца типа Kolkata. По сравнению с предшественниками у эсминцев типа Visakhapatnam изменена надстройка, что позволяет снизить их радиолокационную заметность. Кроме того, новый корабль имеет гидроакустическую станцию в носовой части и модернизированную мачту, на которой размещена основная радиолокационная станция.

Длина INS Visakhapatnam составляет 163 м, ширина — 17,4 м, водоизмещение — 7400 т. Корабль может развивать скорость более 30 узлов и преодолевать до 4000 миль без дозаправки. Эсминец оснащён радиооборудованием и электроникой индийской разработки, с помощью которого осуществляется управление боевыми системами.