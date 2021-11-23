Нигер стал первым инозаказчиком турецкого УТС "Хуркус"

ЦАМТО, 22 ноября. Нигер стал первым иностранным заказчиком учебно-тренировочного самолета "Хуркус" (Hurkus) производства Turkish Aerospace Industries (TAI).

Как сообщает Defense News со ссылкой на президентскую пресс-службу, 19 ноября состоялся телефонный разговор президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Нигера Мохамедом Базумом, в которого обсуждалась закупка беспилотных летательных аппаратов "Байрактар TB2", УТС "Хуркус" и бронированных машин для вооруженных сил и специальных служб.

Глава Turkish Aerospace Industries Темель Котил впервые упомянул о первом экспортном контракте на УТС "Хуркус" во время телеинтервью на CNN Turk 11 ноября 2021 года, не назвав заказчика. Тогда он заявил, что поставка первого самолета запланирована через 6 месяцев.

Официальные лица не разглашают количество и точную модификацию поставляемого самолета (Т.Котил в апрельском интервью заявлял, что компания близка к подписанию первого экспортного контракта на 12 УТС "Хуркус-C").

Разработка линейки УТС "Хуркус" началась в марте 2006 года, когда Секретариат оборонной промышленности Турции (SSM) заключил соответствующий контракт с компанией TAI.

Выкатка опытного образца базовой версии УТС "Хуркус-A" состоялась в июне 2012 года, а 29 августа 2013 года он выполнил первый полет.

Секретариат SSM 26 декабря 2013 года подписал контракт на серийное производство еще двух версий УТС "Хуркус". Соглашение предусматривало производство 15 ед. "Хуркус-B", оснащенных усовершенствованным БРЭО национальной компании Aselsan. Контракт содержал опцион на поставку 40 дополнительных УТС. Соглашение также включало разработку концептуального проекта вооруженной версии "Хуркус-C", предназначенной для ведения разведки и авиационной поддержки.

Летные испытания первого "Хуркус-B" начались в январе 2018 года. Реализация программы "Хуркус-C" началась 28 ноября 2016 года, а прототип был продемонстрирован в феврале 2017 года с противотанковыми управляемыми ракетами UMTAS и ракетами с лазерным наведением CIRIT компании Roketsan. Опытный образец "Хуркус-C" выполнил первый пуск ПТУР L-UMTAS по наземной цели 7 апреля 2017 года.

Оснащенный семью точками подвески, "Хуркус-C" может нести 1500 кг полезной нагрузки и применять различные боеприпасы национального производства, включая ПТУР UMTAS, 70-мм ракеты с лазерным наведением CIRIT, планирующие авиабомбы KGK-SIHA-82 и свободнопадающие бомбы, оснащенные комплектами лазерного наведения Teber. Кроме того, самолет может нести свободнопадающие бомбы, 12,7-мм и 20-мм контейнерные системы вооружения.